Stop Radioactivity: el retrofuturismo de Kraftwerk trajo la era atómica a Chile

Los pioneros del tecno y la electrónica retrofuturista transportaron al público al mundo de las computadoras y los invitaron a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la máquina, en la era de ChatGPT. A pesar de algunas fallas técnicas, los hipnóticos sonidos y la impresionante puesta en escena fascinaron a la audiencia. A tres años de la partida de uno de sus miembros fundadores y siete años después de su último concierto en Chile, Ralf Hütter y los “robots” de Düsseldorf repasaron sus éxitos, incluyendo temas como “Numbers”, “Computerwelt” y “Radioactivity”. Esta última canción recordó nombres como Chernobyl y Fukushima. Kraftwerk ha dejado una huella profunda en la música, influyendo en artistas de todo el mundo. Su estilo minimalista sigue siendo distintivo y su mensaje final fue claro: “Musique non stop”.

Con mensajes antiradioctividad, directamente desde la era atómica, la legendaria banda alemana Kraftwerk se presentó ante un Movistar Arena que vibró al ritmo retrofuturista de los “robots” de Düseldorf. Aunque el espectáculo comenzó con algunas fallas técnicas en el sonido y las visuales, los sonidos electrónicos y una puesta en escena hipnótica, clásica y minimalista llevaron al público a la estratosfera musical. De hecho, una de las imágenes más vitoreadas durante el show fue una nave espacial que aterrizaba afuera del Parque O’Higgins, como una señal de que venía algo de otro mundo.

A tres años de la partida de Florian Schneider, los decanos del sintetizador hicieron un repaso por sus éxitos. Numbers, Computerwelt, The Man Machine, Radioactivity y Das Model, fueron parte del repertorio de Ralf Hütter (único miembro original), Henning Schmitz, Fritz Hilpert y Falk Grieffenhagen, que vistieron trajes láser en sus respectivos podios musicales. Este fue el anticipo de un combo de canciones también referidas al “Computer love”, concepto que es a la vez una crítica y una oda al desarrollo tecnológico.

“Radioactivity”, otro de sus clásicos, recordó nombres como Chernobyl, Harrisburg, Sellafield y Fukushima, que no habían sido un problema para la humanidad cuando Kraftwerk lanzó el disco epónimo en 1975. El mensaje en la pantalla fue claro: “Stop Radioactivity”.

La simple elección de relatar auditivamente un viaje por la “Autobahn” reflejaba la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que atravesar diferentes lugares en el “Trans Europe Express” mostraba una nueva y ferroviaria forma de concebir Europa. Al considerar un “Computer World”, también se ponían en primer plano las distopias que podrían surgir, en los tiempos de ChatGPT.

La música de Kraftwerk ha trascendido dimensiones y generaciones, dejando una marca de technopop en la industria musical. Su sonido futurista y su visión de un mundo impulsado por la tecnología resonaron profundamente en artistas de todo el mundo. Desde Daft Punk hasta Kanye West, la influencia de los estoicos alemanes se ha extendido a lo largo y ancho del espectro musical.

Su sello minimalista sigue intacto: la vida urbana y la tecnología europeas del siglo XX y siglo XXI: viajes en auto, trenes, ciclismo, ordenadores personales, teléfonos etc. “Grabé muestras de gotas de agua reales en el baño de Dan Lacksman en Bruselas. Una de las gotas muta en una pequeña bola de plástico real. Esta buena idea fue aportada por Uwe Schmidt (Atom TM) de Chile. Lo sentimos, pero el esfuerzo por grabar una ola real del océano hubiera arruinado nuestro presupuesto, así que generamos una onda sintética”, decía Florian Schneider sobre Stop Plastic Pollution en 2015.

Cada operario se despidió después de hacer un “solo” electrónico. Hütter, el último en bajar del escenario, realizó una extendida referencia hacia el publico chileno. No hacía falta mucho más. La música que Kraftwerk generó no paró y no va a parar. Y su último mensaje fue: “Musique non stop”.

Setlist:

Numbers / Computer World / Computer World 2

It’s More Fun to Compute / Home Computer

Spacelab

Airwaves / Tango

The Man-Machine

Electric Café

Autobahn

Computer Love

The Model

Neon Lights

Geiger Counter / Radioactivity

Tour de France 1983 / Chrono / Tour de France Etape 2

Trans Europe Express / Metal On Metal / Abzug

The Robots / Robotronik

Planet of Visions

Boing Boom Tschak / Music Non-Stop

El show es muy similar al presentado previamente en Buenos Aires y se extenderá por México, Chile, Argentina, Brasil y por primera vez, en Colombia.