Lollapalooza 2024 libera line up: Blink-182, Limp Bizkit, Arcade Fire, SZA y Feid lideran el cartel

Ya es oficial, Lollapalooza Chile presenta su cartel 2024 encabezados por los estandartes del punk-rock Blink-182; la estrella de la música urbana Feid, la fuerza única del R&B SZA. Sam Smith que regresa cada vez más grande; Arcade Fire con la magia de sus en vivo y los héroes del nu metal Limp Bizkit. También, grandes actos en manos de el destacado cantautor Hozier, las leyendas del punk The Offspring, los sonidos de Chencho Corleone, el regreso triunfal de Thirty Seconds To Mars, los aclamados Phoenix y Jungle, la superestrella Diplo, Above & Beyond, Meduza y muchos más.

Este ritual de disfrutar de la música en vivo desde 2011, reúne múltiples estilos en su cartel con más de 100 actuaciones programadas en sus seis escenarios durante tres días con algunas de las actuaciones más apasionantes de los últimos años como Dom Dolla, Rina Sawayama, Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, King Gizzard & The Lizard Wizard , Pierce The Veil y más.

También, como parte de su esencia es contar con los nombres que avanzan con potentes pasos a tomarse el circuito entre ellos Jaden, The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, León Larrigue, Omar Apollo, Bratty y más.

Lollapalooza Chile continúa creciendo y mejorando la experiencia de los miles de fanáticos de la música en vivo. Para su edición 2024, eleva su nivel con el debut de nuevos sectores: Lolla-Upgrade, un nuevo sector ambientado con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más que saldrá a la venta cuando se informe el cartel por día; también dos sectores de Beer Garden con acceso para todo tipo de ticket.

La experiencia también se extiende a los escenarios. Este año debuta el Alternative Stage con un pabellón de 1.600 metros cuadrados de sombra; y ahora serán dos los escenarios que funcionarán con energía solar, al Aldea Verde Stage se suma Kidzapalooza.