Músico Polo Gompertz lanza su disco “SER”

El músico Polo Gompertz lanzó su disco “SER – Sonidos que sanan”, una sigla que alude a los conceptos “sanar, equilibrar y restaurar”.

“Este disco fue concebido para ayudar a equilibrar cada uno de los siete chakras y lograr así un estado más saludable física y emocionalmente”, señala Gompertz sobre su trabajo musical del último año.

El año 2020 instaló su estudio en una zona rural cerca de Los Ángeles y profundizó el estudio de distintas disciplinas terapéuticas, que tienen a la música y al sonido como su eje central: musicoterapia, bioacústica y sonoterapia.

Con respecto al nuevo disco “SER”, el músico explica que los chakras son siete centros energéticos ubicados en orden ascendente desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla.

En términos simples, cada chakra tiene una vibración determinada que cuando está en armonía nos ayuda a mantener un estado saludable en todos los niveles: físico, mental y emocional.

Si algún chakra no se encuentra en la vibración correcta se produce un bloqueo o desequilibrio que se podría manifestar como alguna enfermedad. Por eso es tan importante que los chakras estén alineados y equilibrados. Ese es justamente el objetivo de este disco, que contiene siete tracks para ser escuchados en orden ascendente y así ir equilibrando cada uno de los siete chakras.

La música como medicina

“Hace 20 años pude experimentar directamente y aprender sobre el poder sanador que tiene la música. En ese tiempo, a mis 30 años, estaba casado, con un trabajo estable y todo lo que la sociedad espera de uno. Pero como me empecé a llenar de dolores y achaques y no me sentía feliz y pleno, decidí renunciar a todo eso. Fue duro y muy triste, pero sentía que la vida que vivía no era mía”, cuenta el artista.

“Decidí comenzar de cero, aprender y trabajar en algo que me apasionara, fue en ese momento que comencé a llenar mi vida de música, a estudiar música, aprendí a tocar distintos instrumentos, a poner música en fiestas y eventos y poco a poco armé un pequeño estudio de grabación”.

Con el paso del tiempo, el músico aprendió que el sonido, las vibraciones, las frecuencias y todos los componentes de la música, provocan distintos efectos a nivel físico, mental, emocional y espiritual.

“Con la llegada de la pandemia pude entender la relación directa que existe entre las emociones y las enfermedades, cuando uno tiene altos niveles de estrés, pena, miedo o ansiedad y esto se mantiene en el tiempo, lo más probable es que se manifieste un dolor físico o una enfermedad”, dice.

Para él, el gran problema de la era moderna son el exitismo y materialismo desmedido. “Debido a eso, hemos ido perdiendo la conexión y coherencia con nuestros sentimientos y emociones más profundas”, señala.

“En nuestra carrera por tener más cosas, más éxito y más dinero, no tenemos tiempo para observarnos y crecer internamente, hasta que las presiones del entorno y el estrés crónico se manifiestan en un dolor o una enfermedad que muchas veces nos invita a detenernos, a cuestionarnos e idealmente a cambiar nuestros hábitos y estilos de vida”.

Con este disco, Gompertz espera abrir un diálogo de introspección y autoconocimiento, “ayudar a las personas a reconectar con su esencia, replantear sus prioridades, a SER más conscientes del sentido que le damos a la vida y así comenzar a sanar, equilibrar y restaurar nuestra salud física y emocional”.

