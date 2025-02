Claudio Duarte, sociólogo: “Los jóvenes traen preguntas que no nos estamos haciendo”

En 1972 Salvador Allende fue invitado a la Universidad de Guadalajara en México, ahí dio un largo discurso dónde dijo una de sus frases más difundidas: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”. ¿Todos los jóvenes son revolucionarios? Las últimas elecciones a nivel mundial apuntan a lo opuesto, en las elecciones presidenciales argentinas, por ejemplo, el 56% de los votos de Javier Milei fueron de personas de menores de 30 años, pero, más allá de un análisis cuantitativo del voto de los jóvenes, quizás existe un imaginario sobre la juventud construida desde el prejuicio.

El sociólogo Claudio Duarte Quapper afirma que “se puede ser joven y profundamente tradicionalista”.

“En Chile hay jóvenes que están en contra del gobierno, hay jóvenes que son republicanos, hay jóvenes que están en contra del aborto. ¿Por qué no? Lo que pasa es que quieren usar a los jóvenes como chivos expiatorios del problema y el problema es que la sociedad, no solo los jóvenes, la sociedad vota de manera muy coyuntural. No es que la sociedad vote siempre manteniendo un proceso histórico y es posible que en Argentina haya habido un hastío”, explica.

El profesor en la Universidad de Chile e investigador en el Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes de la misma universidad ha dedicado 40 años de carrera al estudio de las juventudes, las generaciones y la crítica a la sociedad adultocéntrica, abordando estas temáticas desde perspectivas sociológicas y de acción investigativa.

En el caso de las elecciones en Chile el sociólogo dice que ha habido una alternancia, “para algunos es la base de la democracia. Yo no estoy tan seguro de eso, pero sí me parece que los gobiernos terminan con muy baja popularidad, con muy bajo apoyo de la población y hastían a la gente, por eso se elige al del sentido contrario. No hemos tenido desde Bachelet 1 para acá, gobiernos que logren mantener una vinculación con la población y que la población se sienta representada por aquellos que están en el gobierno. ¿Por qué le echamos la culpa a los jóvenes entonces?“, sostiene.

El sociólogo estuvo en Congreso Futuro 2025 discutiendo sobre cómo hacer para que el mundo no asuma que las personas jóvenes como un grupo aparte de la sociedad.

“Las generaciones jóvenes, en general, traen preguntas que no nos estamos haciendo”, asegura.

Quiénes son los jóvenes

El sociólogo sostiene que actualmente hay varios paradigmas dentro de las ciencias sociales para definir hasta qué edad se considera que una persona pertenece a la juventud.

“A mí me parece que en cada época y en cada sociedad ha ido variando lo que se considera joven. Hasta los 90, en Chile se consideraba joven a las personas más o menos hasta los 24 años, porque salían de la universidad se suponía, y no había tanto postgrado. Entonces, los que iban a la universidad terminaban la juventud a los 24, entraban en el mundo del trabajo y se adultizaban. Y los que no, los más pobres terminaban la juventud a los 19 años. Sin embargo, el primer gobierno de la Concertación lo amplió, por decreto, a 29 años”

“Yo tenía 26, había dejado hace dos años de ser joven y por gracia presidencial volví a ser joven. Entonces, la edad es una manipulación“, agrega.

En ese sentido, Duarte Quapper plante a que hay que “salir del paradigma adulto-céntrico del siglo XX que nos quiere imponer la edad como el dato”. Explica que la adultez figura como contraria a la juventud, “todas las características que tienen las personas jóvenes se las niegan a las personas adultas”.

Frente a las estructuras de la sociedad el sociólogo es crítico, muchas veces se le echa la culpa a los jóvenes de problemas que tienen que ver con los obstáculos de la sociedad.

“Para que haya droga, tráfico de droga en las poblaciones si tú vas a mirar en detalle quiénes son los narcos, también son personas adultas que trafican y que utilizan a niños, niños y jóvenes como soldados”, ejemplifica.



Explica que en el siglo XX se consolidó un paradigma en las ciencias sociales, las ciencias médicas, la educación, etcétera que plantea que la juventud es un tiempo de problemas, un tiempo de riesgos, un tiempo de crisis.

“Vemos jóvenes y vemos riesgos, amenazas, peligros, problemas. ¿Por qué cuando vemos jóvenes no vemos potencialidad? No vemos capacidades en tiempo presente, en el ahora“, defiende.

En ese sentido, el sociólogo aboga a que las personas jóvenes se pueden involucrar en todos los procesos que tienen que ver con ellos.

“Si en el liceo se va a decidir el proyecto educativo institucional, tienen que estar las personas jóvenes, y tienen que ser formadas, preparadas para aquello, y no pueden quedar fuera por ser jóvenes, por ser estudiantes; cuando en la familia tomamos decisiones tan cotidianas como qué vamos a almorzar, hasta otras como dónde vas a estudiar o qué vas a estudiar o qué sistema de salud vamos a tener o dónde vamos a ir de vacaciones y qué vamos a hacer el fin de semana”, dice.

Natalidad en Chile

Diferentes informes han advertido en los últimos años las bajas cifras de nacimientos que enfrenta el mundo. Se trata de una realidad que no escapa a Chile, que tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Latinoamérica.

Duarte Quapper analiza que esta problemática da cuenta de fallas estructurales en la sociedad.

“Cuando las jóvenes y los jóvenes dicen no quiero tener más hijos o no quiero tener hijos o hijas o no quiero ser mamá, no quiero ser papá lo que nos están haciendo es mostrar una fotografía de una sociedad desigual y violenta”, afirma.

En ese sentido, dice que en ese contexto los jóvenes se preguntan “¿Para qué voy a traer hijos, hijas a este mundo? En la sociedad chilena, capitalista, neoliberal, tener hijos, hijas es carísimo. Hay que pagar escuela, hay que pagar salud, todo se paga. Lo único que nos falta es que nos pongan un tal para medir el aire que consumimos”.

“Las generaciones jóvenes vienen calculando que tener hijos, hijas impide un montón de cosas. Las mujeres jóvenes de estas generaciones actuales ya vieron a su madre, ya vieron a su abuela y saben lo que significó tener hijos, hijas en el contexto patriarcal que nosotros vivimos. En ese contexto patriarcal, tener hijos, hijas era quedarse en la casa, por lo tanto, no te podías desarrollar en otras áreas de tu vida y las generaciones jóvenes quieren desarrollarse en otras áreas. Tienen todo el derecho a hacerlo, ¿por qué no?”. sostiene el experto.

Movimientos sociales

Por último, el investigador y docente afirma que el movimiento social y el movimiento juvenil perdió potencia en la actualidad.

Sin embargo, menciona que “los movimientos sociales son de flujo y refugio y creo que estamos en un refugio”.

“Son como las olas del mar, que se recoge, se recoge, se recoge pero en algún momento algo va a pasar posiblemente, no veo el futuro, no puedo predecir lo que viene, pero sí puedo decir que si uno lee la historia se da cuenta que son así”, dice.