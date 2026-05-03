Shakira rompe récord en Copacabana y reúne a dos millones de personas en Río

Shakira volvió a instalar su nombre en la historia de la música en vivo con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a dos millones de personas, de acuerdo con cifras de la alcaldía local. La presentación se convirtió en el espectáculo más masivo de toda su carrera y la posicionó como la primera artista latina en alcanzar esa convocatoria en ese escenario.

La artista colombiana sostuvo durante más de dos horas un show marcado por éxitos de distintas etapas de su trayectoria, en una puesta en escena atravesada por coreografías, cambios de vestuario y el repertorio de su gira “Las mujeres ya no lloran”, con la que conmemora tres décadas de carrera. El concierto abrió con “La fuerte” y luego avanzó por clásicos como “Estoy Aquí”, “Inevitable”, “Pies descalzos”, “La tortura”, “Hips Don’t Lie” y “Ojos así”, junto con canciones más recientes como “TQG”.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue su conexión con el público brasileño. Shakira saludó en portugués, recordó su vínculo temprano con Brasil y dedicó parte de su intervención a las mujeres, destacando su fortaleza y resiliencia. En esa línea, dio al espectáculo un tono de celebración colectiva, en un evento que mezcló pop, reguetón y ritmos colombianos frente a una multitud que siguió cada canción desde la arena de Copacabana.

El show también incluyó invitados de peso. Anitta apareció en el escenario para interpretar “Choka Choka”, mientras que Caetano Veloso y Maria Bethânia se sumaron en un segmento dedicado a clásicos de la música brasileña. La ronda de colaboraciones cerró con Ivete Sangalo, con quien Shakira volvió a compartir escenario para interpretar “Um país tropical”, reforzando el cruce entre cultura pop latina y tradición musical brasileña.

Hacia el cierre, “Waka Waka” desató uno de los puntos más altos de la noche, con una respuesta masiva del público y un despliegue visual que terminó de sellar el carácter épico del espectáculo. Según la nota, la convocatoria de Shakira superó la alcanzada por Madonna en la misma playa en 2024, cuando reunió a 1,5 millones de personas, y quedó cerca del registro atribuido a Lady Gaga, que en 2025 congregó a 2,1 millones.

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