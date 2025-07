“En el Claroscuro aparecen los monstruos” de Slavoj Žižek: El pensador provocador de la actualidad

Provocador, inteligente, polemista, con gran sentido del humor, Slavoj Žižek, filósofo y psicólogo lacaniano de origen esloveno, se ha transformado en el enfant terrible de la discusión filosófica-política, ofreciendo una renovación actual del panorama cultural y filosófico de nuestras sociedades.

Pero lo suyo no es una filosofía al estilo clásico, con las grandes interrogantes de quiénes somos, a dónde vamos, etc., o tal vez sí, las mismas viejas interrogantes, pero aplicadas a nuestro mundo actual.Con IA de última generación tomando decisiones cruciales en lo económico-ecológico, con la guerra que azota regiones periféricas pero cercanas en Ucrania y Gaza, con la aterradora perspectiva de la guerra nuclear, como “fondo de pantalla”, y con las nuevas formas de la política en Estados Unidos, entre otros problemas con los que debemos lidiar a diario, para entenderlos, para posicionarnos o solo para saber dónde debemos tomar (o no) nuestras próximas vacaciones.

Revisa la reseña completa a continuación: