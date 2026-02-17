Chilena Sofía Subercaseaux es premiada en los Spirit Awards

La chilena Sofia Subercaseaux ganó el premio a Mejor edición en los Independent Spirit Awards por su trabajo en la película “The Testament of Ann Lee”, informó emol.

La película, dirigida por Mona Fastvold, retrata la vida de Ann Lee, interpretada por Amanda Seyfried, líder espiritual del movimiento Shaker en Estados Unidos previo a la independencia. El drama profundiza en sus traumas personales, y cómo esas experiencias influyeron en sus creencias religiosas y en la formación de una comunidad basada en la igualdad y el pacifismo.

La edición de Subercaseaux fue destacada por la crítica por sostener el ritmo emocional y la intensidad dramática del relato, convirtiéndose en un elemento clave para la narrativa de la película.

Entre los nominados de la ceremonia número 41, Subercaseaux se impuso a Ben Leonberg de ‘Good Boy’, Carson Lund de ‘Eephus’, Fin Oates de ‘Warfare’ y Sara Shaw de ‘Splitsville’, según radio Biobio.

Esta no era la primera vez de la chilena en los Independent Spirit Award: en 2024 fue nominada en la misma categoría, “Best Editing”, por la edición para “Rotting in the Sun” del también connacional Sebastián Silva.

Subercaseaux se hizo conocida con su trabajo en edición para ‘Crystal Fairy y el cactus mágico’ (2013), cinta de Sebastián Silva, con quien volvió a colaborar en ‘Guagua Cochina’ (2015). En 2024, también trabajó en los filmes ‘María Callas’ (2024) y ‘El Conde’ (2023) de Pablo Larraín.

Formada en el país, la cineasta estudió Dirección Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile.