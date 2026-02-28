“Empire of Light”: la exposición en Doha que propone mirar Afganistán más allá de la guerra

Hasta el 30 de mayo de 2026, el Museum of Islamic Art (MIA) presenta Empire of Light: Visions and Voices of Afghanistan, una exposición que propone revisar la imagen contemporánea de Afganistán a través de un recorrido histórico y artístico de más de cinco mil años. Instalada en la Sheikh Saoud Al Thani Temporary Exhibitions Gallery, la muestra articula una narrativa que desplaza el foco desde la contingencia política hacia la profundidad cultural del territorio.

Co-curada por Nicoletta Fazio y Thomas W. Lentz, la exposición reúne cerca de 100 piezas —entre hallazgos arqueológicos, manuscritos iluminados, textiles, cerámicas, metalistería, modelos arquitectónicos, fotografía e instalaciones audiovisuales— para construir una lectura de larga duración. Afganistán aparece aquí como un nodo de intercambio entre Asia Central, Persia y el subcontinente indio, más que como un espacio aislado o definido exclusivamente por el conflicto reciente.



(REEL/UNREEL. Francis Alÿs 2011. Video instalación)

Nicoletta Fazio, actual Curator of Iranian Lands del MIA, es especialista en historia y arte islámico, con foco en las regiones persas e iraníes. Con un doctorado en Transcultural Studies y trayectoria en museos europeos y de Oriente Medio, ha desarrollado una línea curatorial orientada a contextualizar las obras dentro de marcos históricos complejos. En Empire of Light, ese enfoque se traduce en una propuesta que desafía visiones reduccionistas sobre Afganistán y subraya la continuidad de su producción artística.

El recorrido histórico incluye piezas del período samaní (siglos IX y X), así como miniaturas timúridas producidas en Herat en el siglo XV, entre ellas folios del Divan de Sultan Husayn Mirza y manuscritos ricamente iluminados que evidencian el desarrollo de talleres sofisticados de caligrafía y pintura. Una jarra del siglo XIII con incrustaciones de plata y cobre testimonia el nivel técnico alcanzado en la metalistería regional. Estos objetos no se presentan como reliquias aisladas, sino como parte de una trama cultural dinámica, articulada por rutas comerciales, intercambios intelectuales y procesos de hibridación estética.

Continuidades y presente

Uno de los ejes curatoriales consiste en establecer un puente explícito entre esa herencia histórica y las prácticas contemporáneas. La exposición integra obras que dialogan con la memoria, el territorio y las transformaciones sociales recientes.

Entre ellas se encuentra REEL/UNREEL (2011), del artista belga-mexicano Francis Alÿs, filmada en Kabul. La pieza utiliza la imagen de un carrete de película que se despliega por la ciudad como metáfora de la fragilidad cultural y de la persistencia del juego en medio de la devastación urbana. También se presenta la serie No Woman’s Land (2024), de Kiana Hayeri, centrada en la experiencia de las mujeres afganas tras el retorno del régimen talibán. Allí, el encuadre íntimo contrasta con la dimensión estructural de las restricciones impuestas, construyendo un registro visual que combina proximidad y análisis social.

La inclusión de estas obras contemporáneas no funciona como un cierre ilustrativo, sino como una extensión de la narrativa histórica. En lugar de plantear una ruptura entre pasado y presente, la exposición sugiere una continuidad tensionada: las imágenes actuales dialogan con manuscritos y objetos cortesanos, reactivando preguntas sobre identidad, representación y memoria.

Presentada en colaboración con el Aga Khan Trust for Culture, Empire of Light plantea una tesis clara: Afganistán no es una abstracción congelada en la guerra, sino una cultura viva, en permanente negociación entre tradición y transformación. El guion curatorial insiste en que reducir el país a su historia reciente implica invisibilizar siglos de producción intelectual y artística.

En un Doha que ha fortalecido su posicionamiento como plataforma cultural regional, el MIA amplía el campo de lo islámico hacia una comprensión plural de sus geografías y temporalidades.

La exposición no solo exhibe obras; también interviene en la construcción del relato. Frente a las narrativas mediáticas dominantes, propone otra lectura: Afganistán como territorio de intercambio, sofisticación estética y creación continua.

(Unsafe Heaven, Khadim Ali. 2025, bordado a mano y máquina, 846 x 310 cm.)

Doha como plataforma: “We Refuse” y Richard Serra en el desierto

La exposición del MIA se inscribe en una política cultural más amplia impulsada por Qatar Museums, institución que en la última década ha consolidado a Doha como un polo museal y de arte público en Medio Oriente.

En paralelo a Empire of Light, el Mathaf: Arab Museum of Modern Art presentó la muestra We Refuse, centrada en prácticas contemporáneas de la región que abordan resistencia, identidad y narrativas postcoloniales. La exposición articula discursos críticos desde el arte árabe moderno y contemporáneo, ampliando el campo de debate cultural y reforzando la dimensión política del museo como espacio de reflexión y producción de pensamiento.

Fuera del circuito expositivo tradicional, en el desierto de Zekreet, se erige East-West/West-East (2014), del escultor estadounidense Richard Serra, una instalación permanente compuesta por cuatro placas monumentales de acero que dialogan con el horizonte y la topografía del paisaje qatarí. Emplazada en la reserva natural de Brouq, la obra se integra al territorio como experiencia escultórica a escala geográfica y se ha convertido en uno de los proyectos emblemáticos de arte público del país.

La coexistencia de exposiciones históricas como Empire of Light, muestras críticas como We Refuse y obras monumentales en el espacio abierto responde a una estrategia cultural de largo alcance: posicionar a Qatar no solo como sede de eventos internacionales, sino como una infraestructura estable para la circulación de patrimonio, investigación curatorial y producción artística contemporánea.

En ese entramado institucional, Afganistán aparece no como un caso aislado, sino como parte de una conversación más amplia sobre memoria, representación y poder cultural. Doha se consolida así como una plataforma desde la cual se revisan relatos históricos y se disputan imaginarios globales a través del arte.