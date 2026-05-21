Crecimiento turístico y antártico pone presión sobre infraestructura aeroportuaria de Magallanes

Gremios turísticos y actores logísticos advirtieron que la postergación de la ampliación del Aeropuerto Presidente Ibáñez podría afectar la competitividad regional y la proyección de Magallanes como nodo austral y puerta de entrada hacia la Antártica.

La decisión de postergar hasta 2041 como plazo máximo la ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas abrió un nuevo debate sobre el futuro de la conectividad aérea de Magallanes y el rol estratégico que cumple la capital regional dentro de la Patagonia y la Antártica.

La controversia surgió luego que el Panel Técnico de Concesiones rechazara las solicitudes de la concesionaria Red Aeroportuaria Austral, manteniendo el mecanismo que condiciona las obras de ampliación al cumplimiento de ciertos “gatillos” de demanda, entre ellos, alcanzar los 600 mil pasajeros embarcados en un año móvil.

La discusión ocurre en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, impulsado principalmente por el posicionamiento internacional de Torres del Paine, fenómeno que modificó parte de las proyecciones originales de pasajeros para Punta Arenas y que hoy reconfigura una fracción de la conectividad aérea regional.

Desde el gremio turístico Austro Chile advirtieron que la postergación podría generar impactos negativos para el turismo, la conectividad y el desarrollo económico regional, especialmente considerando el crecimiento de actividades turísticas, logísticas, científicas y antárticas en Magallanes.

“La conectividad aérea no es un lujo, sino una necesidad estructural”, afirmó Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, quien sostuvo que la ampliación del aeropuerto debiera responder a una decisión estratégica de país, entendiendo a Punta Arenas como un polo de conexión para la Patagonia y la Antártica.

Rodríguez agregó que el crecimiento de Puerto Natales representa una señal positiva para la región, aunque enfatizó que ambos terminales cumplen funciones complementarias dentro de una misma red de conectividad regional.

“El desafío no es elegir entre uno u otro, sino asegurar que la región cuente con la capacidad necesaria para responder al crecimiento de la demanda turística y económica en el largo plazo”, señaló.

Una mirada similar planteó Antártica Logística, empresa ligada a operaciones logísticas australes y antárticas, desde donde advirtieron que la infraestructura aeroportuaria actual enfrenta crecientes exigencias vinculadas a operaciones científicas, logísticas y programas internacionales que operan desde la región.

“Hoy Punta Arenas es el principal puente aéreo hacia el continente antártico, y en paralelo debe sostener las demandas logísticas, científicas y de los países que operan sus programas desde la región”, sostuvo Carlos Millán, gerente de la compañía.

Millán agregó que distintos polos australes continúan fortaleciendo sus conexiones y capacidades logísticas debido al creciente interés internacional por la Antártica, advirtiendo que una eventual postergación prolongada de las obras podría afectar la competitividad futura de Magallanes.

“El impacto no es solo antártico. Esta decisión tiene efecto sobre todas las industrias que operan en la región, desde el turismo hasta los sectores productivos que dependen de la conectividad aérea”, afirmó.

El ejecutivo además enfatizó que, en una región extrema y geográficamente aislada como Magallanes, el transporte aéreo cumple también una función social crítica para la conectividad cotidiana de la población.

La discusión se produce en momentos en que Punta Arenas continúa fortaleciendo su posicionamiento como plataforma logística y científica hacia la Antártica, mientras Puerto Natales experimenta un sostenido crecimiento turístico internacional asociado al Parque Nacional Torres del Paine.

En ese escenario, la infraestructura aeroportuaria comienza a aparecer como uno de los principales desafíos estratégicos para el desarrollo futuro de Magallanes y su proyección austral.