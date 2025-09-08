Lectura de relatos de memorias del exilio y del retorno

Casa de Loreto, Libertad 743, Barrio Yungay.

Martes 9 de septiembre – 19:00 horas.

En conmemoración de los 53 años del golpe cívico militar en Chile, ONG Hijas e Hijos del Exilio realizará una actividad este martes 9 de septiembre a las 19:00, en alianza con la organización Literatura en Casa.

Será una lectura de relatos de memorias del exilio y del retorno de infancias vulneradas en dictadura, trabajos realizados en los talleres de arpilleras que impulsó la ONG.

Asimismo, el día sábado 13 de septiembre a las 17.00 en la Junta de Vecinos Barrio Yungay, ubicada en Herrera 650, se expondrán las arpilleras de memorias del exilio y del retorno de infancias vulneradas en dictadura y se realizará un recorrido explicativo por cada obra textil acompañada por su autora.

También, en dicha jornada estudiantes de teatro de la Universidad Católica, harán una intervención teatral, sobre la investigación realizada durante el primer semestre sobre el exilio y el retorno, resultado de un proceso de conversación y reflexión con integrantes de la ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile.