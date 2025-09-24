Conversación con filósofo Ziley Mora

Vía Zoom de Fundación Hypatia.

Viernes 26 de septiembre – 12:00 a 13:30 horas .

Interesados enviar nombre y país al correo ciclovocesfaro@gmail.com

Este viernes se llevará a cabo el último encuentro online del Ciclo de Diálogos Voces Faro de Fundación Hypatia, con la entrevista al filósofo, etnógrafo, mentor y escritor chileno, con más de 40 libros sobre sabiduría ancestral mapuche, Ziley Mora Penrose.

La periodista Aleka Vial conversará con el creador del método de autoconocimiento “Ontoescritura” –disciplina para procesar y transformar la historia personal a través de la escritura autobiográfica– sobre la muerte, el luto, el renacimiento y el amor luego de la pérdida de vínculos, relaciones y seres queridos, así como las diversas muertes internas –o de la propia identidad– necesarias para la transformación y evolución de la conciencia individual y colectiva.

Esta es la última entrevista en línea, gratuita y abierta a todo público del ciclo de conversaciones con el que Fundación Hypatia se encuentra celebrando su décimo aniversario.