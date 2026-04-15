Exposición “Jardines humanos” del escultor Joaquín Hidalgo

Museo Taller, Compañía de Jesús 2784, Santiago.

Inauguración: 16 de abril. Hasta el 28 de junio.

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Valor entradas: Público general: $5.000/ Estudiante educación superior: $3.000/ Adulto mayor: $3.000/ Menores de 3 años: GRATIS.

La muestra, de más de 20 esculturas en madera, una de ellas perteneciente a la colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se ha montado en distintas áreas del museo, saliendo al encuentro de las visitas y permitiendo una reflexión de “ida y vuelta”, a través del diálogo constante que se genera entre las obras y las colecciones y espacios del museo.

“Jardines humanos” apela a la imagen del jardín como una alegoría de la sociedad, un lugar donde conviven múltiples universos y diversas sensibilidades, todas ellas coincidiendo en un mismo espacio. Hidalgo habla desde su modo de estar en el jardín: abriendo cercos, diversificando especies, recuperando perspectivas, plantando árboles caídos para que vuelvan a florecer en estructuras simbólicas que evocan futuro.

Aunque se trata de volúmenes emocionalmente complejos y se adivina la lucha de las formas por emerger de la materia, en las manos de Joaquín Hidalgo, la madera es hermana de la ternura.

Adicionalmente, y fieles al interés de Museo Taller y del artista por transmitir “la belleza de los procesos” durante los fines de semana de la exposición, Hidalgo estará trabajando en una escultura a partir de un tronco de 2 m de largo x 80 cm de diámetro que proyecta terminar en el transcurso de la exposición. Es una oportunidad única de observar, valorar y dialogar con un artista que está produciendo obra in situ.

Sobre el artista:

Joaquín Hidalgo Soto (Rancagua, 1992). Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Taller de Tecnología de la Facultad de Artes de la misma Universidad. Ha sido ayudante de docentes y escultores como Ángela Cura, Tomás Fernández, Alejandra Prieto, Vicente Gajardo, Mara Santibáñez, entre otros.

Ha participado en exposiciones colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo, Centro Cultural La Moneda, en la Bienal de Artes de Valparaíso, Estación Mapocho, Parque Mahuida, y en 2025,la exposición individual Brote, en la Sala Juan Egenau, Facultad de

Artes de la Universidad de Chile.

Asimismo, ha recibido las siguientes distinciones:

2022 Segundo lugar en el Concurso escultura joven CChC, Bienal de escultura.

2022 Mención honrosa en el XLIV Concurso nacional Arte joven Universidad de Valparaíso.

2022 Premio de Honor distinción especial, Concurso Artes de la Visualidad Samuel Román, Rancagua

2023 Mención honrosa categoría escultura concurso Stgo. Arte Joven, Centro Cultural La Moneda.

2024 Mención honrosa XVII Premio MAVI UC LarraínVial Arte Joven, MAVI UC. Santiago

2025 Adquisición de obra “Había una vez” para formar parte de la Colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.