Clausura Ciclo Femme Fatale + after party en Cine CCC

Centro de Cine y Creación, Raulí 581, Santiago.

Sábado 25 de abril – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Como broche final del ciclo “Femme Fatale”, The Film Fatale realizará una función de clausura en Cine CCC, donde se exhibirá un largometraje sorpresa a diez años de su estreno, seguido de una celebración posterior.

Tras dos meses de programación que reunieron un total de 11 películas —6 durante marzo y 5 en abril—, la muestra programada en conjunto por Cine CCC y The Film Fatale presentó una cuidada selección de títulos que dialogan con la figura de la femme fatale en distintas épocas y géneros, incluyendo clásicos y contemporáneos como “Double Indemnity” (1944), “Carrie” (1976), “Moulin Rouge!” (2001) y “Gone Girl” (2014).

El título del largometraje de clausura se mantendrá como sorpresa hasta el momento de su exhibición, salvo un dato clave: Fue estrenado en 2016.

“En The Film Fatale buscamos constantemente generar espacios de encuentro, instancias no solo para ver cine, sino también para compartir, discutir y vivir la experiencia en comunidad. En ese sentido, CCC ha sido un aliado natural, porque compartimos una misma forma de entender el cine como experiencia colectiva […] Esta función de clausura es especial porque también es una celebración, una última noche para despedir el verano y el patio de CCC y volver a encontrarnos alrededor de una película que, a diez años de su estreno, sigue siendo profundamente vigente. Un clásico contemporáneo, con una mirada femenina y feminista, imprescindible para toda chica cinéfila”.

Este ciclo se suma a otras iniciativas impulsadas por The Film Fatale, como el “Cine Club Film Fatale” realizado en el Microcine del Teatro Municipal de Maipú en abril de 2025, y el lanzamiento de su primer fanzine “#FF01: ¿Por qué contamos historias?” en Ocio Café durante julio del mismo año, consolidando espacios activos de exhibición, reflexión y encuentro en torno al cine.

Sobre The Film Fatale

Fundado en 2020 por la periodista Isidora Hernández, The Film Fatale es un medio dedicado al análisis y la conversación en torno al cine, con un enfoque orientado a ampliar y diversificar las voces femeninas dentro de la crítica cinematográfica.

A través de una curaduría consciente y una mirada situada, el proyecto articula una comunidad de creadoras, comunicadoras y profesionales de la industria, promoviendo una crítica accesible, conectada con los debates sociales y culturales contemporáneos. Su propuesta editorial entiende el cine como una experiencia cultural y narrativa, combinando reflexión, identidad y sensibilidad.

Más información:

Instagram @TheFilmFataleCL y @CineCCC.

thefilmfatalepodcast@gmail.com