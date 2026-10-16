“Chile no puede comprometer su futuro”: Análisis de Academia de Ciencia advierte impacto de recortes

Un análisis de la Academia Chilena de Ciencias advirtió este viernes del impacto de los recortes en el sector.

A raíz del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, la Academia Chilena de Ciencia elaboró un informe que analiza de manera detallada la propuesta presupuesto de destinado a Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) para el próximo año.

Según el documento la propuesta del Ejecutivo reduce en 10% los recursos de la cartera y del 5,5% en los recursos asignados a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que pasarían de $791.671 millones este año a $712.539 millones el próximo.

“El presupuesto de 2027 para CTCI trasciende el mero ejercicio de la austeridad fiscal. Como advierte la economista Jessica Cuadros en una reciente columna publicada en El Mostrador, al recortar los recursos destinados a la infraestructura, la inserción de capital humano y la investigación aplicada, Chile hipoteca silenciosamente su capacidad para transformarse en una economía del siglo XXI”, expresan desde la Academia Chilena de Ciencia.

“Hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso para que protejan la inversión científica y reconozcan su contribución al desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar del país. Chile no puede comprometer su futuro debilitando las capacidades que necesita para construirlo”, agregan.

Conclusiones del análisis

En un análisis detallado de 17 páginas, las conclusiones del informe señalan que “desde 2024, el número de proyectos Fondecyt Regular, de Iniciación y de Postdoctorado adjudicados se ha mantenido prácticamente invariable, lo que ha significado contener los compromisos de financiamiento futuro de estos programas, tras un período de incremento sostenido. Situación similar ocurre con las becas de postgrado en Chile y con las de doctorado en el extranjero. El presupuesto disponible para financiar nuevos proyectos de la Subdirección de Investigación Aplicada alcanza el 62% del monto ejecutado en 2026”.

Además, agrega que el desempeño del “Programa de Investigación Asociativa, las estimaciones sugieren que el presupuesto 2027 presenta una holgura financiera que permitiría financiar una cantidad similar de proyectos, especialmente de Centros, comparable a la de años anteriores. Esto es el resultado de un ajuste realizado este año 2026 mediante la suspensión de convocatorias, como en el caso de las becas de magíster y de postdoctorado en el extranjero, así como del término de compromisos anteriores, como el Programa Fondequip”.

No obstante, desde la Academia Chilena de Ciencias afirman que la eliminación de las becas de magíster en el extranjero y la suspensión de las convocatorias de postdoctorado internacional (Becas Chile) limitan gravemente la internacionalización de los investigadores chilenos.

También, sostienen que la contracción prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 podría reducir la inversión nacional en CTCI.

“Chile destina entre el 0,34% y el 0,39% del PIB a investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE (2,7%) y de la meta nacional del 1%. La menor inversión de capital profundizaría esta brecha y limitaría la modernización de laboratorios y centros de excelencia”, indica el documento.