Obra “Antes que los dioses fueran hombres”: una reflexión sobre la nueva masculinidad

Un círculo de hombres se reúnen para repensar su identidad y explorar lo que significa ser un hombre en la sociedad actual a través de la reeducación masculina. Se estrena este jueves en Matucana 100.

El próximo jueves 10 de agosto se estrena en Matucana 100 “Antes que los dioses fueran hombres”. Obra que ya está dando que hablar pues su elenco está integrado sólo por actores masculinos, ya que precisamente la obra indaga en la crisis de la masculinidad actual. Con la dirección del connotado director, actor y dramaturgo Rodrigo Soto, el guion de su par Gerardo Ottinger y la actuación de Ricardo Fernández, Mario Horton, Felipe Zepeda, Edinson Díaz, Andrew Bargsted, Cesar Sepúlveda, esta apuesta teatral propone abrir preguntas y desmenuzar tabúes.

Las distintas oleadas feministas han planteado en su recorrido diversas propuestas teóricas acerca del ejercicio de la masculinidad tóxica y patriarcal, pero, ¿qué opinan los hombres de la masculinidad cuestionada? La pregunta fue llevada al teatro por ellos mismos

“Yo a Gerardo le propuse la idea de hacer una obra que hablara de hombres, pero en relación a un grupo de alumnos o de compañeros de colegio que salen el año 1991, justo cuando vuelve la democracia y se vuelven a reencontrar 20 años después y qué pasó entre esos años. Y Gerardo me propone concentrarlo más en los círculos de hombres y qué es lo que está pasando con el hombre hoy día frente a la crisis de masculinidad que se está viviendo” específica Rodrigo Soto, director de la obra.

Gerardo Ottiger, su guionista, agrega:

“La idea surge en medio de la pandemia, después de haber visto publicaciones de círculos de hombres en las redes sociales y el tráiler de un documental español que se llama ‘El Círculo’. Pensé que era una buena idea para una obra, un círculo de hombres puede ser una escena muy teatral. Como un círculo de Alcohólicos Anónimos pero que, en vez de dejar el vicio del trago, intentan dejar los vicios del patriarcado”.

Con ese pie inicial nace el montaje “Antes que los dioses fueran hombres”, apuesta teatral que se propuso poner en escena todo aquello que parece ser complejo para los hombres hablar de manera pública.

“Porque había espacios en los que yo me daba cuenta que había temas que sólo los podíamos hablar con hombres, y esos temas a veces no se podían tocar en otros ambientes, en otros círculos donde había mujeres, porque existía inmediatamente una radicalidad ante las preguntas, como, ¿por qué preguntas eso? No había posibilidad de preguntar nada, ni de tener una opinión distinta frente a cosas que nos estaban pasando a nosotros, frente a funas, frente a nosotros mismos como hombres, entonces nos dimos cuenta que el mejor espacio para poder vomitar esto era meternos en este tema de los círculos de hombres. Y problematizarlo, y esas preguntas que a veces eran poco tolerables en algunos espacios las podíamos realizar acá y las podíamos profundizar acá, en esta ficción. Y había miedos de poder decir cosas”, detalla Rodrigo Soto.

“‘Antes que los dioses fueran hombres’ pone de manifiesto un escenario social donde la masculinidad en crisis. Hombres que quieren cambiar, reeducarse, pero que a la vez les es muy difícil salir del molde, de lo que les enseñó el papá o el abuelo, o el tío, los amigotes o la televisión. Hombres que se buscan, que se enfrentan a sus compañeros, pero sobre todo consigo mismos”, detalla Gerardo Ottinger.

Esta obra plantea temas polémicos y en relación a cuáles son los mayores desafíos que propone esta apuesta teatral, su director, Rodrigo Soto, responde:

“El mayor desafío fue poner las preguntas que no podemos decir en otros espacios, acá y que cada persona llegue con altura de miras y poder discutir esto, no solamente desde el escenario, sino que, en la sobremesa, en los espacios donde nos relacionamos constantemente, en poder trabajar juntos todo este tema, que es un gran tema, que es difícil. Es muy difícil hablar de hombres hoy en día, es muy difícil responder la pregunta ¿Qué es ser hombre hoy día?”.

Quedan todos invitados e invitadas a responder la pregunta.

Ficha técnica:

“Antes que los dioses fueran hombres”, Matucana 100, Sala Patricio Bunster, 11 al 27 de agosto, de miércoles a domingo a las 20.30 hrs. Entradas en Ticketplus.