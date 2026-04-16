Este mes se paga el Bono al Trabajo de la Mujer: revisa si cumples requisitos y cuándo depositan

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) continúa posicionándose como uno de los apoyos económicos más importantes dirigidos a trabajadoras en Chile. Este beneficio, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tiene como objetivo fomentar la participación laboral femenina y reforzar los ingresos de quienes pertenecen a sectores de mayor vulnerabilidad.

Para este mes, ya se confirmó la fecha de pago para quienes reciben el aporte de manera mensual, junto con los requisitos que deben cumplir las interesadas en acceder al subsidio.

¿Cuándo se realiza el pago del Bono al Trabajo de la Mujer en abril?

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito correspondiente al pago mensual se efectuará el jueves 30 de abril de 2026. Este monto considera las remuneraciones obtenidas en enero del mismo año.

El sistema de pago del beneficio funciona con desfase, lo que significa que los ingresos se calculan y entregan meses después del período trabajado. En paralelo, el pago anual suele concretarse durante el segundo semestre.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer?

Este bono requiere postulación previa y no se entrega de forma automática. Para ser beneficiaria, es necesario cumplir con condiciones específicas establecidas por la normativa vigente.

Entre los principales criterios se encuentran:

Tener entre 25 y 59 años (hasta 59 años y 11 meses).

Desempeñarse como trabajadora dependiente o independiente, con cotizaciones previsionales y de salud al día.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

Cumplir con límites de ingresos: Pago anual: renta bruta inferior a $7.278.446. Pago mensual: renta bruta inferior a $606.537.



No pueden acceder al beneficio quienes trabajen en instituciones públicas o en empresas privadas que reciban un financiamiento estatal igual o superior al 50%. Además, este bono no es compatible con el Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado.

¿Cómo postular al BTM y qué modalidad de pago elegir?

Las postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer están disponibles durante todo el año y se realizan en línea a través del sitio del Sence utilizando la ClaveÚnica.

Al momento de la solicitud, cada persona debe elegir la modalidad de pago:

El pago anual suele ser la alternativa más recomendada, ya que evita posibles ajustes o devoluciones posteriores. En cambio, el pago mensual corresponde a anticipos, los que luego se recalculan en una reliquidación anual.

En el caso de las trabajadoras independientes, es fundamental emitir boletas de honorarios y cumplir correctamente con la Declaración de Renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que este proceso es clave para determinar el monto final del beneficio.