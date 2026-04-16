Sedini justifica su respuesta por Estrecho de Magallanes: “No sabía de qué me estaban preguntando”

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la controversia generada por sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes, defendiendo su actuación y asegurando que no tenía claridad sobre el tema cuando fue consultada.

“Yo no sabía de qué me estaban realmente preguntando”, señaló en entrevista con radio Pauta, explicando que en ese momento optó por entregar una respuesta institucional y derivar la materia a la Cancillería.

En esa línea, sostuvo que las críticas han sido sobredimensionadas. “Hay una exageración”, afirmó, detallando que el episodio ocurrió tras una jornada de actividades oficiales. “Había estado toda la mañana con el Presidente (…) y tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino (…) No la había escuchado”, explicó.

No obstante, ya con mayor información, la vocera fijó una postura categórica sobre la soberanía nacional. “(El Estrecho de Magallanes) por supuesto que es chileno, no hay discusión al respecto”, indicó.

Sus declaraciones se producen en medio de la polémica generada por dichos de una autoridad de la marina argentina, que reabrieron el debate sobre el estatus del estrecho, ampliamente considerado como un asunto zanjado en el ámbito internacional.

Sedini también se refirió al tono de las críticas que ha enfrentado desde que asumió el cargo, señalando que algunas apuntan a aspectos ajenos a su desempeño. “Hay cuestionamientos que tienen que ver con el aspecto físico o el estilo, que no afectan en absoluto”, sostuvo, calificando parte de los comentarios como caricaturas e incluso machistas.