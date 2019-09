UDI propone que guardias de centros comerciales puedan portar armas para repeler delincuentes

Motivado por los más recientes índices de delincuencia, que indican que seis de cada diez establecimientos comerciales habían sido vulnerados por delincuentes, y los más recientes hechos de violencia en el Mall Plaza Vespucio de La Florida y el asalto al Parque Arauco en 2016, el diputado de la UDI, Álvaro Cárter, adelantó este sábado que presentará un proyecto de ley para autorizar que los guardias de seguridad de centros comerciales puedan portar armas, de manera tal que puedan repeler en igualdad de condiciones los ataques de delincuentes.

El parlamentario explicó que “los centros comerciales deben ser considerados espacios públicos masivos, al igual que bancos o cualquier otra entidad financiera, dado que concurren a ellos una importante cantidad de personas, siendo de gran importancia, resguardar la seguridad de visitantes, consumidores y trabajadores del lugar”.

“Hoy la ley faculta para que los guardias puedan portar armas, cuando se trata de resguardar el dinero de entidades financieras. Y en los centros comerciales, se mueven grandes sumas de dinero, lo que son un atractivo para los delincuentes, que hoy se atreven a asaltar prevenidos de armas de fuego, porque saben que no les va a pasar nada”, agregó Cárter.

Por último, el legislador gremialista subrayó que “debemos ser capaces de entregar todas las herramientas que sean necesarias para defender no sólo al público que asiste a los centros comerciales, a los malls, sino también a sus trabajadores, que se encuentran en una posición bien vulnerable. No podemos permitir que el comercio muera, que los trabajadores tengan miedo de ir a sus lugares de trabajo, porque no existen las meditadas adecuadas para protegerlos de los graves hechos de violencia que hemos podido atestiguar las últimas semanas”.