Gobierno insiste en la necesidad de que control preventivo de identidad sea a partir de 14 años

El Presidente Sebastián Piñera aseguró la mañana de este lunes que el país necesita una ley para controlar preventivamente la identidad a partir de los 14 años y no desde los 16, tal como lo ha planteado la Democracia Cristiana (DC) para dar su apoyo en el Congreso.

De "los menores de 18 años y mayores de 14 que cometen delitos, un tercio están entre 14 y 16 y dos tercios están entre 16 y 18 años", dijo Piñera en entrevista con Radio Cooperativa. Aseguró que en uno de cada tres delitos violentos, participa un menor de edad.

"Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que creo necesario, mayores de 14 años. Porque cuando un niño entre 14 y 16 años comete un delito y no hacemos nada, estamos haciendo doble daño: a la sociedad, porque no la protegemos de ese delincuente, y al niño, porque no le damos la posibilidad de rehabilitarse", agregó el Mandatario.

Sin embargo, el Presidente remarcó que, en esta materia, "por supuesto que uno no hace lo que quiere. Si la decisión final es de 16 hacia arriba o nada, obviamente que yo optaría por 16 hacia arriba".

"Si yo pudiera elegir (...) y aprovecho de hacer un llamado a los diputados democratacristianos que aceptaran que fuera de 14 hacia arriba. Es lo que el país necesita", agregó.

División en Chile Vamos

El proyecto de control de identidad a menores de edad podría enfrentar este martes y miércoles una jornada clave. El martes se discutirá la iniciativa en la Cámara, y el miércoles, en el Senado.

Pese a ser un proyecto impulsado por el propio gobierno de Sebastián Piñera, ha encontrado cierta resistencia por parte del oficialismo.

Dichas divisiones tienen que ver con la edad a partir de la cual se comenzará a aplicar la medida. El texto original dice que a partir de los 14 años. Sin embargo, el gobierno respaldó una indicación de los diputados de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi y Miguel Calisto, para subir la edad a 16 años, lo que ha provocado el rechazo de Chile Vamos.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, solicitó a los parlamentarios oficialistas dejar sus aprensiones y aprobar el proyecto, de lo contrario, "podríamos quedarnos sin ningún avance en esta materia en esta importante materia y es nuestra responsabilidad, como Gobierno, lograr los entendimientos que nos permitan avanzar y no quedarnos estancados en estas materias importantes".

Con este complejo escenario, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo que "vamos a presentar una indicación para reponer el control de identidad a partir de los 14 años. No hay razones para iniciar esta medida desde los 16. Creo que la mayoría de los diputados RN está a favor. De hecho, hubo un acuerdo de bancada en este sentido".

En tanto, el diputado integrante de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri (UDI), dijo que "a nosotros nos habría gustado que fuera a partir de los 14 años. Pero cuando uno es minoría en el Congreso debe buscar acuerdos. Y este acuerdo con la DC nos permite aprobar el proyecto, que contiene una herramienta importante que las policías necesitan. Yo espero que en unos seis meses podamos a través de una ley corta bajarlo a 14 años".

RN insiste en 14 años

Un grupo de 15 diputados de Renovación Nacional (RN), adhirieron un documento difundido por Gonzalo Fuenzalida, en el que exponen argumentos para que el sector insista en bajar la edad del control preventivo de identidad a partir de los 14 años.

"Creemos que el gobierno se equivocó en negociar votos con la DC, porque traiciona un principio básico, que es que el Estado debe tener la potestad de controlar a quienes son responsables penalmente y, por otro lado, el ciudadano tiene que ser responsable de identificarse ante el Estado", dice uno de los párrafos.

El texto está firmado por : Cristóbal Urruticoechea, Alejandro Santana, Jorge Durán, Diego Paulsen, Karin Luck, Frank Sauerbaum, Pablo Prieto, Harry Jürgensen, Sofía Cid, Luis Pardo, Andrés Celis, Francesca Muñoz, Paulina Núñez, Mario Desbordes y Gonzalo Fuenzalida.