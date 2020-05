Espacio Público relaciona los dichos de Mañalich sobre el "nivel de pobreza y hacinamiento" con los resultados de las cuarentenas en la RM

El último informe de Espacio Público, correspondiente a este 29 de mayo, hace eco de los dichos emitidos este pasado jueves por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dijo en un matinal que las diferencias observadas en contagios y efectividad de las cuarentenas se debían a sectores de Santiago donde “hay un nivel de pobreza y hacinamiento [...] del cual yo no tenía conciencia de la magnitud”.

Los datos revelados por el informe dan cuenta de la importancia de dicha realidad al momento de evaluar los resultados de las medidas implementadas.

En este gráfico, que se encuentra disponible dentro del informe de Espacio Público, se muestra cuánto se redujeron los viajes en las comunas de la Región Metropolitana (RM) con cuarentena y cómo varía esta reducción con los indicadores de pobreza multidimensional.

Entre las conclusiones, se explica que la relación entre ambas variables es manifiesta. Por ejemplo, en las comunas del sector oriente la reducción de viajes alcanza al 60% en promedio, el triple del valor promedio de sectores con altos índices de pobreza.

El informe de Espacio Público cuestiona, con estos datos, que "cuesta entender por qué el número de viajes se redujo a más del 60 % en solo dos comunas. Las cifras no parecen consistentes con que las personas que no trabajan en labores críticas están permaneciendo en sus hogares ni que se esté realizando el menor número posible de viajes no relacionados con estas labores.

Y "segundo, existen comunas que redujeron sus viajes en una proporción mayor que otras con niveles de pobreza similares".

"Por ejemplo, Puente Alto y Estación Central, con un 23,3% y 23,5% de porcentaje de personas en situación de pobreza respectivamente, muestran porcentajes de reducción de movilidad muy distintos, de 58,8% y 23,8%", indican.