Diputado Carter (UDI) y retiro de fondo desde las AFP: “Estoy disponible para sumarme al debate y sacar adelante esta idea”

“Creo que no debemos cerrar la puerta al debate del retiro de fondos desde las AFP porque en este minuto puede ser la solución para miles de chilenos que no tienen ni siquiera para comer porque mientras los políticos nos dedicamos a pelear si es conveniente o no, muchos chilenos están sufriendo porque no saben cómo alimentar a su familia o cómo costear el pago de remedios. Estoy disponible para sumarme al debate y sacar adelante esta idea”.

Con estas palabras, el Sub Jefe de Bancada de los Diputados UDI, Álvaro Carter, mostró su disposición para iniciar un debate sobre el retiro de fondos desde las AFP e hizo un llamado a “dejar de teorizar desde un escritorio o pensando como escuela de economía porque hay gente que simplemente no tiene que comer”.

“Creo que lo que más le molesta a la gente de nosotros los políticos es el tiempo que nos tomamos para llevar adelante algún tipo de debate en temas que a ellos si les interesa. Somos super buenos para sacar leyes express para todo lo que le beneficia a la política y sus partidos; pero a la hora de debatir realmente sobre un tema de interés de las personas, nos eternizamos en discusiones y no llevamos nunca el tema al lugar donde lo debemos conversar como es el Congreso”, precisó.

El legislador agregó además que “muchos crucifican prácticamente al diputado Mario Desbordes, pero ¿por qué no traemos el tema al Congreso, lo debatimos y ponemos sobre la mesa todos los argumentos sobre los pro y los contra de retirar fondos de AFP? Yo en lo personal, y como diputado de la UDI, estoy disponible para ese debate de retirar el 1, el 2 o el 10% pero seamos capaces de por lo menos conversarlo”.

“Me llama la atención la casi tirria que genera el algunos el solo hecho de hablar de AFP. No se si será porque tienen muchos amigos en sus directorios o por otra razón. Pero hay que generar un debate y yo estoy dispuesto a ello. La gente nos pide a gritos que nos dejemos de teorizar como economistas y que pensemos en ellos con sentido común”, precisó.

El diputado Carter indicó que “ahora debemos estudiar sobre un posible retiro de fondos desde las AFP y debemos ver si esa plata que cada persona retire, puede ser repuesta por el Estado en el futuro a través del endeudamiento ya que Chile, afortunadamente por sus buenas políticas económicas, tiene esa capacidad crediticia a diferencia de países vecinos que caen constantemente en default; ver también si a través de una norma las ganancias de las AFP pueden ser dirigidas a los sectores más vulnerables entre otras ideas”.

“Este debate tiene que ser ahora; en el futuro – y no me cabe la menor duda – tenemos que llevar adelante un estudio profundo sobre las AFP y su modernización porque el sistema desde mi punto de vista no da para más, pero un debate serio y sin letra chica porque al final del día, cuando se toman malas decisiones en este tema es la gente la que se ver perjudicada en sus pensiones”, cerró.