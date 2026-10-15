Chiste repetido: ministro Mas culpa a gobierno anterior por millonarias pérdidas de AFP

Con el fondo más conservador de las AFP (el “E”) registrando uno de sus peores desempeños históricos y pérdidas por 7.700 millones de dólares, el Gobierno de José Antonio Kast salió a explicar el desplome culpando a la administración anterior.

En efecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que “estas son decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, o si no el efecto podría haber sido mucho peor”, declaraciones que formuló tras el comité económico realizado en La Moneda. Agregó que el Ejecutivo está monitoreando la situación y que no observa un riesgo económico mayor al conocido hasta ahora.

Sin embargo, no explicó a qué decisiones del Gobierno se refiere pues, según reveló Bloomberg y tal como consignó este jueves El Mostrador Semanal, fueron las AFP las que acumularon posiciones en derivados financieros conocidos como interest rate swaps, que se beneficiarían de una caída de las tasas de interés estadounidenses. Sin embargo, estas subieron y la estrategia terminó jugando en contra de los fondos.

La magnitud del golpe es considerable. Según Bloomberg, las posiciones pasaron de registrar ganancias de valoración por US$1.400 millones hace un año a pérdidas de valoración por US$7.700 millones en septiembre, que castigan los ahorros previsionales.

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, el fondo “E” acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, mientras el fondo “D” registra una caída de 6,38%, en circunstancias que se trata de los fondos más conservadores y que son habitualmente recomendados para quienes están cerca de la edad de jubilación.}

El ex director de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Matías Acevedo lo explicó en palabras simples sin dejar de ser categórico: “Impacto en pensión: si antes el ahorro permitía una pensión de $100, la caída del Fondo E durante el año la habría reducido a unos $90. Si se retira con renta vitalicia (RV), la mejor tasa de interés permite recuperar cerca de $1 de los $10 que perdió: la pensión queda en unos $91. Hay compensación, pero muy pequeña. En este ejemplo, se pierde casi 9% de la pensión que se podría contratar con RV”.

Advertencias atravesaron dos gobiernos

La situación tampoco apareció de improviso. Como reveló El Mostrador Semanal, el Banco Central había advertido desde noviembre de 2025 sobre la creciente exposición de las AFP a los movimientos de las tasas estadounidenses. Los riesgos también fueron examinados por el Consejo de Estabilidad Financiera, incluida una sesión del 7 de noviembre de ese año, todavía bajo la administración Boric.

Las alertas continuaron durante el actual Gobierno. En mayo de 2026, el Banco Central señaló que las posiciones en derivados de tasas extranjeras seguían elevadas, aunque su crecimiento se había moderado.

Un mes antes, el 9 de abril, la Superintendencia de Pensiones —ya encabezada por Joaquín Cortez, nombrado durante la administración Kast— había dictado nuevas restricciones para limitar los riesgos asociados a estas operaciones.

Pero hay un antecedente que obliga a matizar las palabras de Mas: las AFP recibieron 210 días para ajustarse a los nuevos límites, plazo que culmina a comienzos de noviembre. Si bien las administradoras han reducido parte de su exposición y ya rigen exigencias intermedias, la adecuación regulatoria todavía no concluye.

La Asociación de AFP, por su parte, defendió las operaciones. “Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo”, sostuvo el gremio, argumentando que las pérdidas de valoración podrían revertirse, aunque sin garantías de recuperación.

El propio superintendente Cortez manifestó su preocupación por los resultados del fondo. Consultado sobre si las administradoras habían actuado responsablemente, respondió: “Pregúntele a ellos, mire los resultados”.

Boric responde: “Que cada uno se haga cargo”

Las declaraciones de Mas también abrieron un enfrentamiento político. Tras participar este jueves en una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet y dirigentes de oposición, Gabriel Boric cuestionó que el Ejecutivo siga atribuyendo los problemas al Gobierno anterior, a siete meses de asumir.

“Cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se haga cargo de sus propias responsabilidades”, afirmó el exmandatario.

“Cuando la gente escucha a un gobierno que lleva siete meses gobernando echarle la culpa de todo al gobierno anterior, saca sus propias conclusiones” Nuestro Presidente Gabriel Boric @GabrielBoric ❤️ seco 🔥 https://t.co/m2FzRrrYGD — Ayatan (@Ayatanland) October 15, 2026

Boric insistió en que gobernar implica asumir las consecuencias de las propias decisiones. “Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada, evade las responsabilidades y erosiona la confianza. Entonces, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer hoy día”, remató.

Más allá del cruce entre ambas administraciones, permanece abierta la interrogante sobre cómo las AFP terminaron acumulando una exposición tan significativa a las tasas estadounidenses en el fondo de menor riesgo del sistema, pese a las advertencias de las autoridades financieras y las medidas regulatorias posteriores.