Catalina Valencia, escritora y bookstagramer: “Todo lo que hacemos las mujeres jóvenes es mal visto”

Durante la última década, Wattpad se ha transformado en un fenómeno de lectura y escritura juvenil. Los fanfics de los artistas favoritos del momento permearon la plataforma de forma inmediata, convirtiéndose en un espacio de nicho para miles de fandoms alrededor del mundo. No obstante, cientos de autores y autoras jóvenes decidieron emprender su camino escritural a través de la famosa página web, sin saber que muchos de ellos se transformarían en éxito de ventas.

Catalina Valencia corresponde a una de las autoras chilenas emergentes que comenzó publicando sus escritos en Wattpad, con más de 280 mil lecturas online, convirtiéndose hoy en escritora publicada por Editorial Planeta con su libro Entre tormentas y arcoíris.

Por otro lado, la autora también pertenece a la gran comunidad de lectores en redes sociales conocidos como bookfluencers, quienes corresponden a personas que comparten sus experiencias lectoras y opiniones literarias a través de redes sociales. En el caso de Catalina (@we._are_infinite), decidió crear su plataforma de bookstagram en 2020, en donde ya forma una comunidad de más de 9 mil seguidores.

-¿Por qué crees que es relevante darle visibilidad a estas historias, y sobre todo, con protagonistas mujeres?

-La verdad es que una de las razones por la que decidí que las protagonistas fueran mujeres es porque se ve muy poco en la literatura juvenil, si bien ahora los libros con temática LGBT están súper presentes en librerías y en editoriales, para mí es súper importante como autora darle visibilidad a otras letras del colectivo, porque los autores tenemos cierta responsabilidad con lo que se escribe, porque va a haber un receptor que va a interiorizar el mensaje que nosotros estamos transmitiendo a través del libro, entonces es importante que los personajes puedan conectar de cierta manera con el lector, porque uno no sabe cómo un libro puede ayudar a alguien a autodescubrirse. A pesar de que estamos en un mundo con mucha información, aún existen cientos de adolescentes que no saben identificar lo que sienten o tienen problemas con su identidad, y este tipo de libros los acerca un poco más a saber quiénes son. De alguna manera quise hacer un libro que pudiese llegar a más personas sin enfocarme exclusivamente en las diversidades sexo genéricas de las protagonistas, porque quise dar a entender que las personas LGBTQIA+ tenemos vidas, personalidades y problemas que no siempre se relacionan con nuestra identidad sexual.

-Asimismo, si bien las protagonistas mantienen una relación sana, se ven conductas tóxicas en amigas y en familiares de las mismas, ¿cuáles crees tú que son los límites que debemos estar dispuestos a soportar en estas relaciones que también son relevantes en la vida?

-Es complicado hablar de límites, porque cada uno o una cuando establece relaciones con los demás, independiente de cuál sea el lazo, será complicado, porque no siempre se visualizan claramente actitudes tóxicas en las relaciones. Es difícil definirlo, y de todas maneras, también varía según la edad, porque una adolescente de 15 años que mantiene una relación tóxica con su familia, difícilmente puede huir de esa atmósfera, por lo que también requiere mucha ayuda profesional el saber poner límites, porque además los límites van a ser diferentes para cada persona porque todos enfrentamos las cosas de manera distinta.

-La salud mental es un tema protagónico de la narrativa, y es que esta generación se destaca por visibilizar temáticas como la ansiedad, la depresión y las autolesiones, ¿de qué forma crees que la literatura puede abordar estos temas sin caer en prejuicios y estereotipos?

-Yo creo que una forma súper importante de hacerlo es mostrarlo tal cual es. No necesariamente de una forma cruda, sino las cosas que sentimos. En este libro, por ejemplo, la protagonista tiene 16 años y tiene comportamientos erráticos, porque está aprendiendo y creciendo, no sabes lo que le pasa, no tiene la ayuda necesaria, etc., entonces, obviamente es fundamental mostrar cómo ella se siente a lo largo de la historia, sin un sesgo negativo. Respecto a eso yo pienso que la responsabilidad que tiene el autor es muy relevante, porque es súper sencillo cruzar la línea de la desinformación y los prejuicios.

-Publicaste esta novela en primera instancia en Wattpad, una plataforma que usan en su mayoría adolescentes y jóvenes, ¿qué opinas sobre aquellos libros populares que pueden tener una mala representación de las diversidades sexuales, con relaciones tortuosas, dolorosas y tóxicas?

-Creo que es súper importante establecer los límites necesarios en los libros cuando se publican, pero es complicado porque cualquier persona puede tener acceso a estos libros. De todas formas, yo no siento que esté realmente mal, porque uno es consciente de las cosas que lee, pero nunca está de más agregar las advertencias.

-Como autora joven y emergente, parte de la comunidad LGBT y mujer, ¿cómo derribar el estigma de que la literatura escrita por mujeres jóvenes es mala?

-Considero que esos estigmas se han dado mucho porque, desde un punto de vista más global, todo lo que hacemos las mujeres jóvenes es mal visto. Cuando tenemos pasatiempos o actividades recreativas, como por ejemplo ser fans de algo o alguien, siempre se nos trata de exageradas e histéricas de forma negativa, pero por otro lado, cuando los hombres tienen fanatismos como el fútbol, son apasionados.

-Cuéntame cómo fue el proceso creativo de escribir acerca del duelo en el libro

-Este tipo de temas siempre son los más complicados, porque requieren una emotividad mayor y es difícil. Quise escribir sobre el duelo sin caer en una negatividad excesiva, porque si bien la protagonista se ve inmersa en una negatividad, quise dejar en claro que el duelo no significa que debas detener tu vida. Que otra persona no pueda seguir con su vida, no significa que se deba estancar la tuya.