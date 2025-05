Senadora Aravena (ex Republicana) pide “reparar” deuda con el pueblo mapuche

La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, exmiembro del Partido Republicano, expresó que el Estado de Chile debe asumir su responsabilidad en reparar la deuda histórica con el pueblo mapuche en relación a la demanda de tierras.

En conversación con radio Cooperativa, la ahora senadora independiente, como integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, destacó la importancia de cerrar este capítulo para avanzar en la convivencia nacional.

“Ha habido una irresponsabilidad de todos los gobiernos, no de alguno en especial, sino de todos respecto a algo que hoy duele y molesta a la ciudadanía no mapuche, pero es una realidad cuando se instaló la ley (indígena) y hoy hay que reparar, cumplir y cerrar un capítulo, porque no hay otra alternativa”, dijo.

Además, agregó que “podrá no gustarnos la realidad, pero esto no es política partidista, es política pública, que es algo diferente”.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada en 2022 por el Presidente Gabriel Boric, tiene el objetivo de identificar las tierras reclamadas por las comunidades mapuche y determinar los mecanismos para su eventual restitución. Aravena subrayó que la solución debe trascender las ideologías políticas, planteando que “esto no es política partidista, es política pública”.

La senadora valoró el “trabajo intenso” realizado por la Comisión durante dos años: “El trabajo para los comisionados fue voluntario, gratuito y aprendimos muchísimo, porque no todos éramos expertos en leyes indígenas”.

“Esta transversalidad ayudó harto a entender y ponernos de acuerdo en lo que nos pidió el Presidente, que fueron cinco cosas concretas: El tema de víctima de violencia y terrorismo en la zona; un catastro de tierras, ver qué era lo que había en términos de tierras indigenas enteregadas, lo que faltaba entregar y también un cálculo estimado -al día de hoy- de los recursos que implicaria resolver el tema”, explicó Aravena.