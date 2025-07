Niemann: “Si juego mi mejor golf, tengo muchas ‘chances’ de ganar” el Abierto Británico

El golfista chileno Joaquín Niemann afronta desde este jueves su sexta participación en el Abierto Británico convencido de que si despliega su mejor juego, el que le tiene como líder del LIV, el circuito saudí, tiene “muchas ‘chances’ (opciones) de ganar” y ser el primero de su país en ganar un torneo grande.

A sus 26 años, ‘Joaco’, líder del equipo Torque desde su incorporación al circuito saudí en agosto de 2022, encara la cita en el campo norirlandés de Royal Portrush tras haber ganado cuatro competiciones en este año -Adelaida (Australia), Singapur, México y Virginia (Estados Unidos)-, que le han llevado a liderar la clasificación frente a figuras como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau.

Considerado la gran figura del golf latinoamericano, Niemann, residente en Florida (Estados Unidos), analiza en una entrevista con EFE sus aspiraciones en el último ‘major’ de la temporada en competencia con los mejores golfistas del mundo, tras su participación en la última prueba del LIV disputada en Valderrama, en Cádiz (España).

Pregunta (P): Ha ganado cuatro torneos en el circuito LIV y faltan otros cuatro para finalizar la temporada. ¿Ve posible ganar la general?

Respuesta (R): Sí, cien por ciento. El año pasado tuve una gran batalla con Jon Rahm. Venía jugando muy buen golf toda la temporada y Jon jugó increíble el final de la temporada, la segunda mitad, pero fue un duelo entretenido. Ha sido increíble, va bastante parecido con Brayson (DeChambeau) segundo y Jon tercero, también bien cerca, con la pequeña diferencia de puntos que hay por ganar. Se pone bastante peleado hasta el final de la temporada.

P: En sus inicios, comentaba que sentía las expectativas, pero no las tomaba como una presión. ¿Mantiene esta filosofía?

R: Estoy acá por querer ganar, por ser competitivo, pero, por otro lado, siento que hay que prepararse de la forma en la que uno quiere ganar. Uno, cuando viene a la cancha, tiene que estar concentrado lo mejor posible, saber que las expectativas para mí son ganar y si no son así, tratar de agarrar algún aprendizaje de que se pudo haber sido mejor esa semana y así avanzar. Pero siempre tengo la expectativa alta y de ahí viene también la exigencia.

P: ¿Qué expectativa tiene ante el Abierto Británico?

R: También expectativa alta. Jugué en Royal Portrush en 2019, la última vez que se jugó. Es una cancha bien bonita. Más que nada usar esta semana en la mejor preparación que pueda para la que viene guardar, guardar energía, estar con un buen ‘mindset’ (mentalidad) para la semana que viene, porque siempre el Open es exigente por el clima, son días largos, así que, nada, por ese lado, estar bien concentrado y enfocado en eso.

P: ¿Qué le diría a alguien que quisiera apostar por Joaquín Niemann en el Abierto Británico?

R: Que le deje caer, nomás (risas). Estoy clarísimo de que si juego mi mejor golf, tengo muchas ‘chances’ de ganar, así que nada más esperar que eso florezca y que salga.

P: A día de hoy, ¿qué sueño le gustaría cumplir a corto o medio plazo?

R: Los sueños se van renovando. Siempre fue desde pequeño poder ganar mi primer torneo profesional, lo he ido logrando. Hay distintas metas que uno va superando, pero más allá de todas esas metas, es importante tener una meta bastante exigente, en la cual saber que no se puede llegar a lograr como para mantener ese fuego interno hasta que se acabe la carrera. Y para mí es dar lo mejor siempre. Mi sueño es terminar mi carrera golfística y decir que di el máximo en cada entrenamiento, en cada torneo, en cada ‘major’, y con eso me voy más que contento. Pero las expectativas reales, cercanas, son que me gustaría ganar ya un ‘major’ pronto y cuando gane sé que voy a querer ganar otro y así vamos renovando.

P: Si le dan a escoger entre ganar la general del LIV o el Abierto Británico, ¿qué elegiría?

R: Sería especial (ganar) la semana que viene.

P: Lleva desde agosto de 2022 en el circuito LIV. ¿Qué balance hace de la experiencia?

R: Ha sido muy diferente, ha sido algo nuevo. Mirando hacia 2022, LIV fue una idea muy novedosa y disruptiva. Hizo mucho ruido, causó mucho movimiento en el ecosistema del golf, pero hoy en día han hecho un buen trabajo en ir evolucionando y mejorando cada año. En como estamos ahora a como estábamos hace dos o tres años, hemos hecho algo increíble (…). Hay muchas cosas por mejorar. El tema del ranking mundial es un tema para varios jugadores para poder estar en los ‘majors’. Hay varios jugadores que sí merecen estar ahí. Me encanta viajar alrededor del mundo, son varios lugares muy especiales que no he estado antes, son fans que no haya visto nunca antes y la verdad es que sí se siente una energía muy diferente a lo que era estar jugando siempre en Estados Unidos y eso es lo más especial.

P: ¿Qué medida introduciría en el formato de competición del LIV para hacerlo más atractivo?

R: No hay mucho que introducir. LIV ha hecho un buen trabajo en los torneos que hemos desarrollado (…). Lo único que faltaría serían los puntos de ranking mundial o entrar más directo a los ‘majors’ a través de los rankings o algo así. Por el lado de LIV han estado empujando, pero faltó una mejor respuesta por parte de los ‘majors’ y del ranking.

P: Hay conversaciones para que Chile acoja un torneo del LIV. ¿Es factible?

R: Sí, cien por ciento. Es otro de los sueños que tengo. Sería algo increíble para el golf en Chile y en nuestra región también. Es un torneo para el que hay que recaudar bastante dinero para poder hacerlo. Hay que seguir metiendo ruido. Estamos conociendo y juntando a gente. Tienen las mismas ganas de hacer un evento como este y poder tener a Torque en Chile con todos sus fanáticos. Va a ser algo nunca antes visto en el golf en nuestra región, así que sería algo increíble.

P: Fuera del golf, ¿qué aficiones tiene en su tiempo libre?

R: Vivo en Florida, disfruto mucho ir a la playa, comer bien. La convivencia, estar con mi familia, con mis amigos. Cuando tengo tiempo más libre, me gusta ir a la pista a manejar coches, algo que sí me gustaría incorporarlo más, pero el golf es mi prioridad en este momento, así que está todo más focalizado en eso.