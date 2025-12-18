Al Pan Pan: Pierina Ferretti y Stephan Schubert sobre derrota del progresismo y agenda de J.A. Kast

La contundente derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial dejó cifras llamativas. Por ejemplo, ella logró imponerse en solo 36 de las 341 comunas del país, mientras que José Antonio Kast arrasó en los sectores más pobres de Chile, con un dominio total desde la sexta región hacia el sur.

Esto ha motivado diversas reflexiones en la centroizquierda, donde una de las posibilidades es que haya una fragmentación del sector. “Va a tocar ahora ser oposición y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena, unidad”, comentó el domingo la excandidata.

En tanto, ayer se conoció un documento que circuló internamente en el Frente Amplio. Bajo el título “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora? Algunas pistas para procesar las elecciones de Chile”, el exministro y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, abordó, con un tono marcadamente autocrítico, las razones políticas y culturales que —a su juicio— explican el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y el cierre de una etapa para el progresismo chileno.

