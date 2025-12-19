Al Pan Pan: Neida Colmenares y Héctor Cossio sobre tensiones en Venezuela y las poselecciones

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento, especialmente luego que el presidente Donald Trump, ordenase el “bloqueo total y completo” de petroleros sancionados por su gobierno que entren o salgan del país del Caribe. Diversas estimaciones plantean que puede haber una caída de hasta un 50% en las exportaciones de crudo de la administración de Nicolás Maduro.

China, que es uno de los mayores compradores del crudo venezolano, estaría evaluando enviar sus propios barcos para buscar petróleo, con lo que el conflicto podría escalar.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la escalada de tensiones en Venezuela con la académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Neida Colmenares.

Además conversamos con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, sobre la semana posterior a las elecciones presidenciales: la llamada a la autocrítica de Giorgio Jackson, en qué pie queda parado el oficialismo y el progresismo, lo que se puede esperar del Gobierno de José Antonio Kast, y más.