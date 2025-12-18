Sin Tapujos: cerramos la temporada desmenuzando lo que dejan las elecciones de este domingo

La contundente derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial dejó cifras llamativas. Por ejemplo, ella logró imponerse en solo 36 de las 341 comunas del país, mientras que José Antonio Kast arrasó en los sectores más pobres de Chile, con un dominio total desde la sexta región hacia el sur.

Esto ha motivado diversas reflexiones en la centroizquierda, donde una de las posibilidades es que haya una fragmentación del sector. “Va a tocar ahora ser oposición y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena, unidad”, comentó el domingo la excandidata.

En tanto, ayer se conoció un documento que circuló internamente en el Frente Amplio. Bajo el título “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora? Algunas pistas para procesar las elecciones de Chile”, el exministro y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, abordó, con un tono marcadamente autocrítico, las razones políticas y culturales que —a su juicio— explican el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y el cierre de una etapa para el progresismo chileno.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: cerramos la temporada 2025 haciendo un balance final de lo que dejan estas elecciones para el panorama político nacional, y adelantando lo que le espera al próximo Gobierno de José Antonio Kast, junto a la exministra y psicóloga Clarisa Hardy, y con la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos.