Kamala Harris promete a Zelenski que trabajará para que Ucrania “prevalezca” contra Rusia

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, prometió este jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que trabajará para que Ucrania “prevalezca” en la guerra contra Rusia, y destacó la importancia de que Washington mantenga su papel de liderazgo global y no se deje seducir por el aislacionismo.

“Continuaré apoyando a Ucrania y trabajaré para asegurar que Ucrania prevalezca en esta guerra, para que el país esté seguro, protegido y sea próspero”, afirmó la vicepresidenta en una declaración ante la prensa en la Casa Blanca, de pie junto a Zelenski, con dos banderas estadounidenses y dos ucranianas de fondo.

Harris también aludió durante sus declaraciones a su rival republicano para las elecciones del 5 de noviembre, el expresidente Donald Trump, aunque no llegó a mencionarlo por su nombre.

“Hay algunos en mi país que si pudieran forzarían a Ucrania a ceder grandes partes de su territorio soberano, que harían que Ucrania aceptase declararse neutral y que forzarían a Ucrania a renunciar a sus relaciones de seguridad con otras naciones”, dijo Harris.

“Estas propuestas son las mismas que las de (Vladímir) Putin. Y seamos claros, no son propuestas de paz. En su lugar, son propuestas de rendición, lo cual es peligroso e inaceptable”, manifestó con especial fuerza.

Harris defendió la importancia de que EE.UU. mantenga su liderazgo en el mundo, una de las premisas de la política exterior del presidente estadounidense, Joe Biden.

“La historia nos ha mostrado que si permitimos que agresores como Putin conquisten tierras con impunidad, entonces seguirán adelante, y Putin podría poner su mira en Polonia, los estados bálticos y otros aliados de la OTAN”, afirmó Harris, quien aseguró que si el presidente ruso gana, él y otros líderes totalitarios del mundo “se envalentonarán”.

“La historia nos recuerda que Estados Unidos no puede y no debe aislarse del resto del mundo. El aislamiento no es protección. Por eso, Estados Unidos apoya a Ucrania, no por caridad, sino porque es parte de nuestros intereses estratégicos”, aseveró Harris.

Después de Harris, intervino Zelenski, que agradeció a la vicepresidenta la solidaridad que ha mostrado a Ucrania en cada uno de sus encuentros y le pidió su ayuda para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania para evitar que Rusia siga atacando ciudades y la infraestructura del país, como su red eléctrica.

Zelenski explicó que desea hablar con Harris sobre lo que llama su “Plan de la Victoria”, cuyos detalles se desconocen, pero cuyo componente fundamental sería que Washington acelere la ayuda a Kiev antes de que Biden deje el poder en enero de 2025.

El líder ucraniano ya habló este jueves sobre ese plan con Biden durante una reunión en el Despacho Oval, que se produjo justo después de que la Casa Blanca anunciase un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 8.000 millones de dólares, que incluye bombas capaces de alcanzar blancos rusos a 130 kilómetros de distancia.

Según recordó la campaña de Harris en un comunicado, este es su séptimo encuentro con Zelenski. La vicepresidenta se reunió con el líder ucraniano cinco días antes de que Rusia comenzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Mientras Harris ha prometido mantener el apoyo a Ucrania que ha mostrado el gobierno de Biden, Trump ha asegurado en varias ocasiones que si regresa a la Casa Blanca resolvería la guerra entre Moscú y Kiev en 24 horas, pero no ha explicado cómo.

En un mitin electoral ayer miércoles en Carolina del Norte, Trump arremetió contra Zelenski diciendo que EE.UU. sigue dando “miles de millones de dólares a un hombre que se niega a llegar a un acuerdo” para poner fin a la guerra con Rusia.

Zelenski había insinuado que se iba a reunir con Trump esta semana, pero la campaña de Trump ha dicho que no había ningún acuerdo formal para una reunión.

Según medios estadounidenses, Trump no quería reunirse con Zelenski porque no le gustó la entrevista que Zelenski dio a la revista The New Yorker, en la que el presidente ucraniano dijo que creía que el expresidente “realmente no sabe cómo detener la guerra”.