“Criptofiasco” de Milei: responsable de $LIBRA dijo que era una “prueba piloto”

El empresario Hayden Mark Davis, responsable del proyecto de la criptomoneda $LIBRA, reveló nuevos detalles tras el escándalo que involucra al gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con el youtuber Coffeezilla, Davis reconoció operaciones con información privilegiada y afirmó tener 110 millones de dólares obtenidos mediante esta práctica, de los cuales aseguró: “No quiero saber nada”. Además, reveló que el proyecto se originó como una “prueba piloto” impulsada por el deseo de Milei de “poner todas las operaciones públicas en la blockchain”.

“Esto era una prueba, no iba a ser su memecoin”, explicó Davis, aunque a lo largo de la entrevista se refirió a $LIBRA como una memecoin más, es decir, un token especulativo. El empresario negó que el desplome de la cripto haya sido una estafa tipo Rug pull, pese a su caída de 5 dólares a 0,3 centavos tras un retiro masivo de fondos: “No fue un Rug pull, sigue habiendo liquidez. No soy un estafador, esto fue un plan que terminó miserablemente mal. No me benefició en nada y actualmente mi vida está en peligro”, aseguró.

Davis también confesó que su equipo participó en sniping, una práctica de compraventa automatizada para obtener activos al instante del lanzamiento, utilizando su acceso privilegiado: “Desde nuestro equipo hicimos sniping. No es fraude, es una herramienta para evitar que se caiga. Por esa intervención tengo 110 millones de dólares de liquidez”, declaró, descartando devolver el dinero a los afectados: “Si la devuelvo, la gente quedaría enojada y me putearía a mí. No quiero lavar mi imagen donándola. Esto es una pesadilla monstruosa y me quiero ir a la mierda”.

Además, Davis reveló tensiones con el entorno presidencial, afirmando que le dieron”48 horas al equipo de Milei” para resolver la situación: “Si quieren que la devuelva, lo hago. Pero no me dijeron una mierda. Estoy tomando decisiones por el gobierno argentino que se lavó las manos”, sostuvo.

A pesar del escándalo, defendió al presidente Milei: “Soy un defensor suyo, está totalmente limpio. No sabe una mierda de cripto, pero sí de blockchain. Lo quiero apoyar, está salvando a su país”, afirmó.

“Se acabó la joda”

El dirigente del partido Unión Cívica Radical (UCR) Agustín Rombolá presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei.

Se trata de la segunda de este tipo en pocas horas, ya que se suma a la realizada por un grupo de dirigentes que acusó al mandatario de asociación ilícita y fraude.

Rombolá afirmó que denuncia a Milei por “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”.

“Se acabó la joda. Nos vemos en Tribunales”, indicó. Además, dijo que dentro del espacio radical están confeccionando una “acción de clase” para “defender los ahorros de la gente”.