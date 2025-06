¿Qué impacto tiene la nueva prohibición de viajes de Trump?

No se trata de una nueva orden ejecutiva, sino de una proclamación presidencial, con efectos en numerosas latitudes del mundo. La medida, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, se titula “Restricción de la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública” y entró en vigor este lunes 9 de junio.

¿Qué es una proclamación presidencial?

Al igual que las órdenes ejecutivas, las proclamaciones presidenciales son uno de los instrumentos con los que un presidente estadounidense puede implementar la voluntad de su administración, en particular en materia de seguridad nacional e inmigración.

A diferencia de las leyes, estos documentos no requieren la aprobación del Congreso. Sin embargo, deben basarse en las facultades otorgadas por la ley. En cuanto a su contenido, la nueva proclamación de Trump se vincula con las prohibiciones de viaje impuestas previamente durante su primer mandato, que la Corte Suprema confirmó en 2018.

¿Qué nacionalidades se ven totalmente afectadas?

La proclamación prohíbe la entrada a Estados Unidos a todos los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, independientemente del motivo de su viaje, a menos que el Departamento de Estado considere que su entrada al país es de interés nacional.

¿Qué nacionalidades se ven parcialmente afectadas?

Además de estos 12 países, las personas de siete naciones adicionales enfrentarán restricciones parciales: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Se aplicarán controles y restricciones de visado más estrictos, y estos también dependerán de cada caso. Un empresario adinerado podría tener acceso, mientras que los turistas o estudiantes podrían enfrentar mayores obstáculos.

¿Qué relación tiene la medida con el ataque en Boulder, Colorado?

En un video publicado en redes sociales, Trump citó el ataque del 1 de junio en Boulder, Colorado, como la razón de la orden, al afirmar que “pone de relieve los peligros extremos que representa para nuestro país la entrada de extranjeros que no son debidamente investigados”. También afirmó que los ciudadanos de ciertos países representan “riesgos significativos” al permanecer en el país más allá del plazo de sus visas.

Un hombre egipcio fue acusado de herir a varias personas al lanzar cócteles molotov durante una manifestación en Boulder que exigía la liberación de rehenes secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamás en Gaza. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, había permanecido en el país más allá del plazo de su visa de turista. Egipto no figura en la nueva proclamación de Trump.

En la proclamación, el presidente republicano argumenta que los países afectados por la nueva prohibición de viajes no proporcionan suficiente información sobre sus ciudadanos para evaluar los posibles riesgos de seguridad. Algunos de los países incluidos en la lista, como Irán y Cuba, fueron designados por Washington como “Estados patrocinadores del terrorismo”. Esta nueva prohibición endurecerá las medidas ya existentes.

La administración Trump ha criticado que algunos países no acepten el regreso de sus ciudadanos cuando Estados Unidos les exige que se vayan.

Sin embargo, los críticos han especulado que la prohibición tiene motivos políticos y económicos, y señala que Arabia Saudita y otros países con los que la familia Trump mantiene estrechos vínculos comerciales no se verán afectados.

¿Quiénes estarán exentos de las nuevas restricciones?

Titulares de Green Card

Personas con doble nacionalidad y pasaporte estadounidense

Atletas y entrenadores que participen en “grandes” competencias en Estados Unidos

Ciudadanos afganos que trabajaron para o en nombre del gobierno estadounidense o de la ISAF, con Visas Especiales de Inmigrante (SIV)

Ciudadanos iraníes con visas de inmigrante para minorías étnicas y religiosas que enfrentan persecución en Irán

Diplomáticos extranjeros y representantes de organizaciones internacionales en visitas oficiales a Estados Unidos

Familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses (padres, hijos, cónyuges)

Hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses

Ciertos empleados extranjeros del Gobierno estadounidense que hayan prestado servicios en el extranjero por al menos 15 años

Personas a las que se les concedió asilo o fueron admitidos en Estados Unidos como refugiados antes de la entrada en vigor de la prohibición

Si no están exentos, los ciudadanos de los países prohibidos ya no pueden ingresar al país desde el 9 de junio para viajes de negocios, viajes educativos o visitas familiares. Es probable que la decisión también tenga repercusiones económicas. Los países más pobres de la lista, en particular, como Haití y Yemen, se han beneficiado de los lazos comerciales con Estados Unidos, así como de las remesas enviadas por personas que viven y trabajan en el país.

Grupos de derechos humanos afirman que la prohibición de viajes es racista y discriminatoria, y señalan que los refugiados y solicitantes de asilo de regiones en conflicto perderán ahora el acceso a los programas de protección en Estados Unidos.