Crisis migratoria: Perú activa estado de emergencia y blinda frontera con Chile

El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, llegó cerca de las 21:00 horas al Complejo Fronterizo Santa Rosa para confirmar que, a partir de la medianoche, entrará en vigencia el estado de emergencia en la frontera con Chile.

Desde el lugar, y acompañado por las jefaturas de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército, Migraciones (Digemin) y Aduanas (Sunat), el secretario de Estado recorrió los puestos de vigilancia y supervisó la preparación del operativo.

Tiburcio informó que el régimen de excepción podría extenderse entre 30 y 60 días y remarcó que “aquí la frontera se respeta”, al anunciar el despliegue de unos 100 efectivos de la PNP y del Ejército para custodiar 12 kilómetros del límite peruano, desde el control fronterizo hasta el Puesto de Vigilancia “Bolognesi”, cercano al hito 1 en la costa.

El ministro también realizó una caminata por el arenal que rodea la ruta utilizada habitualmente por migrantes para evadir el control de salida de Chile e ingreso a Perú, en un gesto destinado a reforzar la advertencia de que las autoridades no permitirán cruces irregulares durante la vigencia de la emergencia.