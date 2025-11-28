Publicidad
Crisis migratoria: Perú activa estado de emergencia y blinda frontera con Chile MUNDO

Crisis migratoria: Perú activa estado de emergencia y blinda frontera con Chile

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida empezará a regir a medianoche e incluirá un fuerte operativo con policías y militares para reforzar el límite binacional. Autoridades peruanas supervisan en terreno los puntos usados por migrantes para transitar. Los subsecretarios de Interior y Seguridad de Chile viajan a Arica.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Acompañado por las jefaturas de la PNP, el Ejército, Migraciones y Aduanas, el ministro peruano Vicente Tiburcio anunció que el régimen de excepción podría extenderse hasta 60 días e incluirá el despliegue de unos 100 funcionarios para custodiar 12 kilómetros de frontera, desde el control migratorio hasta el Puesto de Vigilancia Bolognesi.
Desarrollado por El Mostrador

El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, llegó cerca de las 21:00 horas al Complejo Fronterizo Santa Rosa para confirmar que, a partir de la medianoche, entrará en vigencia el estado de emergencia en la frontera con Chile.

Desde el lugar, y acompañado por las jefaturas de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército, Migraciones (Digemin) y Aduanas (Sunat), el secretario de Estado recorrió los puestos de vigilancia y supervisó la preparación del operativo.

También te puede interesar:
Gobierno se moviliza a Arica tras decisión peruana de militarizar frontera por crisis migratoria
Gobierno se moviliza a Arica tras decisión peruana de militarizar frontera por crisis migratoria
Jara aumenta presión y exige que La Moneda actúe ya para descomprimir la frontera con Perú
Jara aumenta presión y exige que La Moneda actúe ya para descomprimir la frontera con Perú

Tiburcio informó que el régimen de excepción podría extenderse entre 30 y 60 días y remarcó que “aquí la frontera se respeta”, al anunciar el despliegue de unos 100 efectivos de la PNP y del Ejército para custodiar 12 kilómetros del límite peruano, desde el control fronterizo hasta el Puesto de Vigilancia “Bolognesi”, cercano al hito 1 en la costa.

El ministro también realizó una caminata por el arenal que rodea la ruta utilizada habitualmente por migrantes para evadir el control de salida de Chile e ingreso a Perú, en un gesto destinado a reforzar la advertencia de que las autoridades no permitirán cruces irregulares durante la vigencia de la emergencia.

También te puede interesar:
Más de 100 migrantes irregulares retenidos en frontera con Perú por militarización de la zona
Más de 100 migrantes irregulares retenidos en frontera con Perú por militarización de la zona
Kast desatado: desafía a Boric y recuerda a migrantes irregulares el “reloj” para dejar Chile
Kast desatado: desafía a Boric y recuerda a migrantes irregulares el “reloj” para dejar Chile
Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad