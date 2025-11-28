Publicidad
Kast desatado: desafía a Boric y recuerda a migrantes irregulares el “reloj” para dejar Chile PAÍS

Kast desatado: desafía a Boric y recuerda a migrantes irregulares el “reloj” para dejar Chile

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El republicano no se guardó nada: desde el sur exigió al Mandatario hacerse cargo personalmente de la crisis en la frontera norte y lanzó un nuevo mensaje a quienes viven en el país sin papeles. En paralelo, desde su sector salieron a criticar el encuentro entre Jara y Bachelet.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El candidato presidencial del Partido Republicano aconsejó a una mujer venezolana a retirarse antes de perder sus bienes, asegurando que cualquier medida se aplicaría “con dignidad” y dentro de la ley. Mientras tanto, ayer, la candidata oficialista Jeannette Jara se reunió con la expresidenta Bachelet en un encuentro planificado, cercano y de intercambio de experiencias de servicio público, que desde la oposición hoy fue criticado por su posible impacto en la candidatura de Bachelet a la ONU; desde el comando de Jara se defendió como parte de la estrategia de campaña.
Desarrollado por El Mostrador

Desde el sur, en la Región de Los Lagos, José Antonio Kast volvió a poner la lupa sobre la crisis migratoria y no dudó en subir la presión contra el Gobierno. El candidato presidencial de la derecha —y quien lidera las encuestas frente a Jeannette Jara— emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric a viajar a la frontera norte y asumir personalmente la situación, que, según medios peruanos, se ha complicado por el aumento de extranjeros intentando salir de Chile.

“Es tan grave que usted (Boric) debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”, dijo Kast desde Ancud. Pero no se quedó ahí: volvió a lanzar un mensaje directo a los migrantes en situación irregular: “Quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la Presidencia con lo que tienen, con lo puesto”.

También te puede interesar:
Gustavo Villatoro el hombre frente al plan de seguridad de Bukele en El Salvador y aliado de Kast
Gustavo Villatoro el hombre frente al plan de seguridad de Bukele en El Salvador y aliado de Kast
Líderes ciudadanos expresan apoyo a Frei por “ataques de la directiva” DC tras apoyo a Kast
Líderes ciudadanos expresan apoyo a Frei por “ataques de la directiva” DC tras apoyo a Kast

En Frutillar, el candidato tuvo un encuentro con una mujer venezolana que —según contó al noticiero de TVN— llegó al país por un paso no habilitado y que, pese a trabajar, no tiene documentos. La mujer le contó que su hija nació en Chile pero cuenta con una visa temporal. Kast le aconsejó que considere salir voluntariamente antes de perder sus bienes: “Si nosotros vamos a estudiar todo, pero el primer mensaje que yo tengo que darle es que es mejor que usted piense en salir antes que después, porque hoy día usted tiene sus bienes. Si usted no lo hace, no va a alcanzar a hacer con sus bienes”.

Consultado por el noticiero, el candidato aseguró que cualquier acción sería “con dignidad” y respetando las facultades legales actuales, descartando redadas masivas.

Reunión Jara-Bachelet

Ayer, mientras Kast calentaba la agenda migratoria, la candidata oficialista Jeannette Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, un encuentro que generó comentarios inmediatos desde la vereda opuesta.

Según consignó Cooperativa, Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, dijo que la decisión de apoyar o no a Bachelet para un cargo internacional se tomará “si ganamos la Presidencia”. Por su parte, Máximo Páez (UDI) señaló que la reunión “hipoteca gran parte de la candidatura de Bachelet a la ONU” por involucrarse en la disputa electoral.

También te puede interesar:
Revelan que Kast le dijo no a Don Francisco porque no le favorecen los formatos de “corte humano”
Revelan que Kast le dijo no a Don Francisco porque no le favorecen los formatos de “corte humano”
Data Influye: 79% tiene definido su voto para el balotaje y a Kast lo apoyan más las mujeres
Data Influye: 79% tiene definido su voto para el balotaje y a Kast lo apoyan más las mujeres
Kast dice estar “dispuesto” a reunirse con Bachelet, mientras exmandataria busca apoyo para la ONU
Kast dice estar “dispuesto” a reunirse con Bachelet, mientras exmandataria busca apoyo para la ONU
Kast mete a Bachelet en el lío por Frei: “Si le pido una reunión, ¿también la van a sancionar?”
Kast mete a Bachelet en el lío por Frei: “Si le pido una reunión, ¿también la van a sancionar?”

Desde el comando de Jara, la secretaria nacional DC, Alejandra Krauss, aseguró a T13 que el encuentro fue parte de la planificación de campaña, cercano y sin relación con la reunión entre Kast y Eduardo Frei.

“El encuentro fue muy cercano. Ambas tienen características personales y habilidades que hacen que todo fluya. Un intercambio de visiones, de momentos que ambas están viviendo, y particularmente, con la imagen de dos mujeres que han tenido experiencias de vida que las han marcado, a propósito del servicio público, y lo han hecho bien”, enfatizó la también vocera del comando de Jara.

Krauss también defendió la propuesta de Jara de liderar una coalición de nueve partidos, descartando que se trate de un gobierno comunista y destacando que su programa contempla más de 370 medidas orientadas a transformaciones sociales con responsabilidad y énfasis en crecimiento y desarrollo.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad