Jara aumenta presión y exige que La Moneda actúe ya para descomprimir la frontera con Perú

En medio del creciente desorden en la frontera chileno-peruana, donde —según informó la prensa del país vecino— decenas de migrantes irregulares bloquearon la Panamericana Sur y Lima anunció que declarará estado de emergencia, Jeannette Jara decidió entrar de lleno a la discusión y empujar al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a moverse más rápido.

La candidata oficialista, en un tono directo y sin rodeos, sostuvo que “la situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya”, remarcando su estrategia electoral y alineándose con la demanda ciudadana por respuestas rápidas.

Todo partió cuando el presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó que declarará estado de emergencia en Tacna y probablemente en toda la frontera. La medida permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener el flujo migratorio, tras las interrupciones de tránsito provocadas por personas que intentan salir de Chile pero no logran ingresar a territorio peruano.

El canciller Hugo de Zela informó además que el lunes se instalará un comité binacional con Chile para coordinar soluciones y evitar que la situación derive en una crisis humanitaria.

Desde La Moneda, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, intentó transmitir control, explicando que ya hay conversaciones activas entre ambas cancillerías, que Carabineros intervino para despejar la ruta y que se evalúa el desalojo de quienes bloqueen la carretera si el diálogo fracasa. Pero su mensaje no bastó para frenar la presión política.

Kast golpea primero, Jara responde con fuerza

José Antonio Kast aprovechó la mañana para emplazar —otra vez— al Presidente Boric. Desde el sur, le exigió viajar a Arica y “hacerse cargo personalmente” de la situación. Su mensaje volvió a poner el tema en el centro de la agenda.

Horas más tarde, Jara recogió el guante, pero con un énfasis distinto: menos espectáculo, más urgencia estatal. A través de sus redes, sostuvo que la única salida es una coordinación “urgente y efectiva” entre los dos países y que se requiere una “salida ordenada y segura” para quienes buscan abandonar Chile. Su frase final marcó la diferencia con Kast: “Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 28, 2025

Perú endurece su postura y busca apoyo internacional

Mientras la campaña en Chile se recalienta, en Lima el gobierno arma su propio cuadro de control. El ministro del Interior viajará a Tacna para supervisar los operativos, se activaron coordinaciones con ACNUR y la OIM, y la consigna es clara: no permitirán ingresos irregulares, porque —dicen— sus capacidades ya están al límite.

Y aunque aseguran que la situación está “controlada”, los bloqueos de esta mañana mostraron que cualquier chispa puede escalar.

Con Kast presionando fuerte desde temprano y Jara sumándose con un llamado directo a La Moneda, el conflicto en la frontera dejó de ser solo un problema diplomático: ahora es también un eje central de la recta final de la campaña.