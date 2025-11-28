Gobierno se moviliza a Arica tras decisión peruana de militarizar frontera por crisis migratoria

El Gobierno decidió mover fichas rápido. En medio del anuncio de Perú de declarar estado de emergencia en su frontera —lo que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en Tacna—, La Moneda informó que los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, viajarán a la región de Arica y Parinacota para monitorear sobre el terreno la situación migratoria y la implementación de las medidas ya adoptadas en el límite norte.

Según el Ministerio del Interior, el objetivo central del despliegue es supervisar el funcionamiento del plan para garantizar salidas regulares de migrantes, evitar nuevas aglomeraciones en el paso fronterizo y reforzar el orden público y la seguridad, tanto para residentes como para quienes intentan abandonar Chile y se encuentran bloqueados por las restricciones peruanas.

El Gobierno recalcó que desde 2023 mantiene operativas a las Fuerzas Armadas en la zona, lo que —según Interior— ha permitido “reducir de manera significativa los ingresos irregulares”. El énfasis ahora, sin embargo, está en la gestión del flujo de egreso, tras las interrupciones de tránsito provocadas por migrantes que no logran ingresar a Perú.

La autoridad también subrayó que la crisis exige coordinación directa entre los dos países. En esa línea, confirmó que este lunes comenzará a sesionar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia acordada por ambas cancillerías para enfrentar de manera conjunta el escenario que se vive en la frontera.

Mientras la tensión aumenta al otro lado del límite, con Lima preparando el despliegue militar, el Ejecutivo busca mostrar control político y operativo enviando a su equipo a terreno.