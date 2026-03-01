Protestas afuera de consulado de EEUU por muerte de Jameneí dejan al menos ocho muertos en Pakistán

Por lo menos ocho personas murieron este domingo (01.03.2026) en una protesta frente el consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán, donde jóvenes pretendían ingresar por la fuerza. Al mismo tiempo, cientos de personas buscaron invadir la embajada estaounidense en Bagdad. Manifestaciones provoicadas en repudio por la muerte del ayatola Alí Jamenei.

Videos en redes sociales muestran a jóvenes rompiendo las ventanas del edificio principal del consulado estadounidense en Karachi, mientras se veía la bandera estadounidense ondear sobre el complejo, cuyo perímetro está coronado con alambre de púas. En paralelo, una segunda protesta de miles de personas tuvo lugar en la ciudad de Lahore.

Manifestaciones en Bagdad

En Bagdad, por otro lado, se desplegó un fuerte contingente de seguridad en la llamada “zona verde”, donde se encuentran la mayoría de las embajadas, además del cierre de la entrada a la zona. No obstante, los manifestantes siguen intentando irrumpir en esa área de la ciudad para manifestar su repuedio por la muerte del ayatola Alí Jamenei.

Los manifestantes, que se reunieron desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno.

El portavoz del Gobierno de Irak, Basim Alawadi, expresó, “con profundo dolor y tristeza”, las condolencias de su país “al noble pueblo iraní y a toda la nación islámica por el martirio” en un comunicado. Según Alawadi, Jamenei es para el Gobierno iraquí “un mártir entre los más destacados de la familia del Profeta” y fue víctima de “un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales”.

Los ataques lanzados ayer por Israel y Estados Unidos contra Irán se saldaron por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja, entre las que se cuenta la del propio líder supremo iraní.