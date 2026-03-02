Irán confirma muerte de esposa del ayatola Ali Jamenei tras bombardeos de EEUU e Israel

Las autoridades iraníes confirmaron este lunes el fallecimiento de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del ayatolá Ali Jamenei, quien permanecía en estado crítico tras los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. La muerte se produce dos días después de que Teherán informara el deceso del líder supremo en la misma ofensiva.

De acuerdo con medios estatales y la agencia Tasnim, Khojasteh Bagherzadeh, de 79 años, no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas durante el ataque contra la residencia del líder iraní. Desde el sábado permanecía en coma.

Según consignó CNN Mundo, Khojasteh Bagherzadeh conoció a Jamenei a mediados de la década de 1960 y contrajo matrimonio con él en 1965. La pareja tuvo seis hijos y ella mantuvo un perfil público bajo durante décadas, con escasa exposición mediática pese a su posición en la cúpula del poder iraní.

La ofensiva también dejó víctimas dentro del círculo familiar del ayatolá. Previamente se había reportado la muerte de una hija, un nieto y otros parientes cercanos, además de la nieta mayor del líder, Zahra Mohammadi Golpayegani.

El fallecimiento de Jamenei, marcó un punto de inflexión en la escalada militar en la región. El líder supremo, de 86 años y en el cargo desde 1989, murió en los bombardeos lanzados por Washington y Tel Aviv contra objetivos en territorio iraní. La Guardia Revolucionaria expresó en un comunicado: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (…) Su martirio en manos de los más terribles terroristas es un símbolo de su virtud”.

Según la Media Luna Roja iraní, los ataques han dejado hasta ahora más de 550 muertos en distintas ciudades del país, incluyendo altos mandos militares y autoridades gubernamentales. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Medio Oriente, ampliando el alcance del conflicto.