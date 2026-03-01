Quién era y cómo ejerció el poder Alí Jamenei, líder supremo de Irán durante casi cuatro décadas

La prensa estatal de Irán confirmó que el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, murió en los ataques de EE.UU. e Israel de este sábado. “El líder supremo de Irán ha llegado al martirio“, informó el domingo por la mañana la emisora ​​estatal IRIB. Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había publicado un comunicado informando de la muerte de Jamenei.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, expresó el mandatario.

Jamenei había sido un objetivo de los ataques a Israel en el pasado.

En enero, el líder supremo iraní enfrentó uno de los retos más serios a su poder desde la Revolución Islámica de 1979, cuando manifestaciones masivas sacudieron las calles del país y desataron una crisis de legitimidad del gobierno.

En las protestas antigubernamentales, que alcanzaron un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, murieron miles de personas por la represión de las fuerzas de seguridad. El presidente Trump repetidamente amenazó con tomar acción militar por la muerte de los manifestantes.

Ante esas amenazas, el gobierno de Irán señaló que Teherán estaba abierta a conversar con Washington, pero aseguró que el país estaba “preparado para la guerra”. Entretanto, el ayatolá Jamenei acusó a EE.UU. de usar a “mercenarios traidores” para atizar las protestas.

Ni Trump, ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han ocultado su deseo de un cambio de régimen en Irán. Durante décadas, Washington e Israel han acusado a Irán de intentar desarrollar en secreto un arma nuclear. Irán ha negado repetidamente que busque una bomba y afirma que su programa solo tiene fines pacíficos.

Este sábado, la situación dio un giro dramático con los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y gubernamentales de Irán, en los que murieron Jamenei y gran parte del liderazgo iraní.

“No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, dijo Trump.

“Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del IRGC [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica], del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad”, continuó.

Pero, ¿quién era el ayatolá Alí Jamenei y qué poder ejerció en el país durante casi 40 años?

Su formación religiosa

El ayatolá Alí Jamenei era apenas el segundo líder supremo del país desde la revolución islámica de 1979. Ocupaba el cargo desde 1989. Los jóvenes iraníes nunca han visto Irán sin él en el poder.

Jamenei, que estaba en el medio de una compleja red de poderes rivales, era capaz de vetar cualquier asunto de política pública y elegir a dedo a candidatos para cargos públicos. Como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército, que incluye al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Iran (CGRI), su posición lo convertía en una figura con todo tipo de poderes.

Nacido en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, en 1939, Jamenei era el segundo de ocho hijos en una familia religiosa. Su padre era un clérigo de rango medio de la rama chiita del islam, el grupo religioso dominante en Irán. Su educación se centró principalmente en el estudio del Corán y obtuvo el título de clérigo a los 11 años. Pero, al igual que muchos líderes religiosos de la época, su rol siempre fue tanto político como espiritual.

Jamenei, un hábil orador, se unió a los críticos del sha Reza Pahlavi, el monarca que fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979. Durante años, vivió en la clandestinidad y estuvo detenido. Fue arrestado seis veces por la policía secreta del sha, sufriendo torturas y el exilio interno.

Un año después de la revolución, el ayatolá Jomeini lo nombró líder de la oración de los viernes en la capital, Teherán. Jamenei fue elegido presidente en 1981, antes de ser designado en 1989 por los ancianos religiosos como el sucesor del ayatolá Jomeini, quien había muerto a los 86 años.

Intento de asesinato

En junio de 1981, Jamenei sobrevivió a un intento de asesinato. Un grupo disidente hizo estallar una bomba durante una de sus conferencias. Paradójicamente, el ataque pudo haberle salvado la vida.

Jamenei fue cofundador y posteriormente líder del Partido Republicano Islámico, que ayudó al liderazgo posterior a la revolución a consolidar el poder. Sin embargo, se encontraba en el hospital durante un atentado masivo contra la sede del partido.Sus pulmones tardaron meses en recuperarse del ataque y perdió permanentemente el uso completo de su brazo derecho.

Más tarde ese mismo año, se convirtió en candidato a la presidencia de Irán. El ayatolá Jomeini controlaba el consejo que decidía quién podía postularse, y Ali Jamenei ganó con el 97% de los votos. El discurso inaugural de Jamenei marcó el tono de su presidencia, condenando la “desviación, el liberalismo y a los izquierdistas influenciados por Estados Unidos”.

La guerra con Irak

El vecino Irak invadió Irán meses antes de las elecciones. El presidente de Irak, Saddam Hussein, temía que la revolución iraní debilitara su régimen. Antes de convertirse en presidente, al inicio de la guerra, Jamenei pasó meses en el frente de batalla. Durante ocho años de conflicto, cientos de miles murieron en ambos bandos.

Durante el conflicto, Irak utilizó armas químicas contra las aldeas fronterizas de Irán y bombardeó ciudades lejanas, incluida Teherán, con misiles. La guerra incrementó la desconfianza de Jamenei hacia Estados Unidos, que gradualmente había brindado apoyo a Irak.

Líder supremo

En 1989, el ayatolá Jomeini murió y la Asamblea de Expertos para el Liderazgo eligió a Jamenei como su sucesor. Este nuevo líder supremo fue visto por algunos como alguien con un historial académico religioso débil.

“Soy una persona con muchas faltas y deficiencias, y verdaderamente un modesto seminarista”, admitió en su primer discurso en el cargo. “Sin embargo, se ha depositado una responsabilidad sobre mis hombros y utilizaré todas mis capacidades y toda mi fe en el todopoderoso para poder asumir esta pesada responsabilidad”.

Al carecer del respeto del alto clero y de la popularidad de Jomeini, Jamenei actuó con cautela al principio. Pero más tarde desarrolló redes de leales en el poder judicial, la policía, los medios de comunicación, la élite clerical, el Parlamento, la Guardia Revolucionaria y el aparato de inteligencia.

Karim Sadjadpour, investigador del Carnegie Endowment for International Peace en Washington, dijo a BBC News que el poder de Jamenei dependía de un “cartel estrechamente unido de clérigos de línea dura y guardias revolucionarios enriquecidos tras la revolución”.

Los medios estatales iraníes lo retrataron como alguien que vivía de manera frugal en Teherán junto a su esposa, hijos y nietos.

Aplastar las protestas

Jamenei aplastó a la oposición.

En 1999, las protestas estudiantiles fueron reprimidas. Una década después, una revuelta contra unas elecciones presuntamente amañadas vio a manifestantes rociados con gas pimienta, golpeados y tiroteados.

En 2019, el aumento vertiginoso del precio del combustible provocó protestas en las calles, y las autoridades bloquearon internet. Amnistía Internacional afirma que la policía disparó y mató a manifestantes. Las mujeres que hacían campaña contra el uso obligatorio del hiyab fueron torturadas y mantenidas en confinamiento solitario.

Una abogada defensora de los derechos humanos fue condenada a penas que sumaban 38 años de prisión y 148 latigazos.

En 2022, uno de los mayores desafíos llegó tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años arrestada por no llevar el hiyab.

La agencia iraní de derechos humanos con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) dijo haber recibido los nombres de más de 400 personas muertas en las protestas posteriores.

A final de 2025 y comienzos de este año, una serie de protestas provocadas por los problemas económicos fueron reprimidas. Jamenei admitió que miles de personas murieron, pero acusó a sus enemigos de organizar la violencia. “Quienes están vinculados a Israel y a Estados Unidos causaron enormes daños y mataron a varios miles”, dijo, añadiendo que incitaron al caos.

HRANA señaló que la respuesta del gobierno implicó el uso de “fuerza letal”. Informó que más de 7.000 personas murieron, la mayoría de ellas manifestantes, y que poco más de 200 de los fallecidos eran “miembros de las fuerzas militares y gubernamentales”.

Los muertos por covid

Una investigación de 2022 del Servicio Persa de la BBC estimó que la covid-19 mató a 300.000 personas en Irán durante la pandemia, más del doble de la cifra oficial de fallecidos en ese momento.

Sin presentar pruebas, Jamenei afirmó: “Se dice que una parte de este virus ha sido diseñada específicamente para Irán, utilizando conocimientos sobre la genética iraní”. Cuando comenzó la distribución mundial de vacunas —liderada en gran medida por compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa— prohibió la importación de vacunas estadounidenses y británicas.

Posteriormente, informes señalaron que él mismo recibió una de las varias vacunas fabricadas en Irán.

Enemigo de EE.UU.

Poco después de la revolución de 1979, estudiantes universitarios leales a Jomeini ocuparon la embajada de Estados Unidos, tomando como rehenes a diplomáticos y personal en protesta por el hecho de que EE. UU. hubiera dado asilo al depuesto sha. La toma de rehenes duró 444 días y ayudó a consolidar una postura antiestadounidense y antioccidental como política oficial del Estado.

Tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el presidente Bush incluyó a Irán en el llamado “Eje del Mal”.

Irán apoyó a Hezbolá —el grupo chií armado en el Líbano— como su fuerza delegada en un conflicto casi permanente con Israel.

Jamenei criticó a Estados Unidos, pero sus políticas ni se acomodaron ni confrontaron directamente a Washington.

El programa nuclear

Jamenei calificó las armas nucleares como contrarias al islam y en 2003 emitió una fatwa (interpretación de la ley islámica) en contra de su desarrollo. Sin embargo, Israel y Occidente creían que Irán utilizaba sus programas de energía nuclear y de misiles sofisticados como cobertura para desarrollar capacidad armamentística nuclear.

Las sanciones resultantes contribuyeron a empobrecer al país. En 2015, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania alcanzaron un acuerdo para limitar el enriquecimiento de uranio iraní. No obstante, Donald Trump retiró a EE.UU. del pacto durante su primer mandato presidencial (2017-2021).

Irán insistió en que su programa nuclear era pacífico y que el Organismo Internacional de Energía Atómica había verificado su cumplimiento. El expresidente Barack Obama, quien firmó el acuerdo, escribió que el pacto funcionaba.

Al acercarse el final de la presidencia de Trump en 2020, Estados Unidos mató al alto oficial de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani. Jamenei juró venganza y se alineó más estrechamente con Rusia y China.

En 2025, Israel emprendió acciones militares contra el programa nuclear de Irán, sus científicos, instalaciones militares y altos funcionarios, incluidos ataques en zonas residenciales. Irán respondió lanzando misiles contra Israel y Estados Unidos se unió a los ataques israelíes.

Jamenei prometió no rendirse jamás, pero parecía más debilitado que nunca, algo que aprovecharon este sábado EE.UU. e Israel para atacar de nuevo y acabar con él.

El poder de sus hijos

Alí Jamenei, quien rara vez viajó al exterior, vivía junto a su esposa con austeridad en un complejo residencial en el centro de Teherán.

De Jamenei se sabe que disfrutaba de la jardinería y la poesía, que fumó en su juventud –algo inusual para una figura religiosa en Irán– y que perdió la movilidad de su brazo derecho en un intento de asesinato en la década de 1980.

Junto a su esposa, Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, tuvieron seis hijos: cuatro varones y dos mujeres. La familia Jamenei no aparecía en público ni en medios de comunicación, por lo que la información oficial y verificada sobre la vida privada de sus hijos ha sido limitada.

De sus cuatro hijos, el segundo, Mojtaba, es el más conocido por su influencia y el importante papel que desempeña en el círculo íntimo de su padre. Mojtaba estudió en la escuela secundaria Alavi en Teherán, un colegio cuyos alumnos tradicionalmente son hijos de altos funcionarios de la República Islámica, y se casó con la hija de una destacada figura conservadora del país, Gholam-Ali Haddad-Adel, en un momento en que todavía no se había convertido en clérigo.

Comenzó sus estudios religiosos formales en el seminario de Qom, el centro chiita más importante de Irán, a los 30 años. A mediados de la década de 2000, la influencia de Mojtaba en la política del país se hizo más evidente, aunque rara vez esto haya sido reconocido por los medios de comunicación locales.

Mojtaba saltó a la escena tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2004, cuando el candidato Mehdi Karroubi lo acusó en una carta abierta dirigida al ayatolá Jamenei de haber interferido de manera encubierta a favor de Mahmud Ahmadineyad.

Desde la década de 2010, Mojtaba ha sido considerado como una de las personas más poderosas de la República Islámica. Él habría sido el candidato preferido de Jameneí para reemplazarlo.

Aunque Alí Jamenei no era rey ni podía ceder el trono a su hijo, Mojtaba tiene un poder significativo dentro de los círculos de línea dura de su padre, incluyendo la poderosa oficina del Líder Supremo, que eclipsa a los órganos constitucionales.