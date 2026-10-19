Estados Unidos emite una orden de arresto contra Raúl Castro

La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

“Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado”, dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

“Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia”, agregó.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización Hermanos al Rescate. En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, en el que viajaba su líder José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Gobierno federal apoya la iniciativa

La acusación de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa en gran medida en una acusación formal federal anunciada en mayo que incluía cargos por asesinato y destrucción de una aeronave.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el gobierno federal “está con Florida en la búsqueda de justicia para los cuatro estadounidenses asesinados en el derribo” de las avionetas.

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero.