EE.UU. imputa a Raúl Castro por derribo de avionetas y Cuba acusa provocación

El expresidente cubano Raúl Castro fue imputado en Estados Unidos por asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves, por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho que dejó cuatro muertos.

La acusación, revelada por el Departamento de Justicia en la corte federal del Distrito Sur de Florida, apunta al rol que habría tenido Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la orden de atacar las aeronaves. Según la Fiscalía, las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano.

El fiscal Todd Blanche afirmó en Miami que existe una orden de arresto contra Castro y que Washington espera que comparezca “por su propia voluntad o de cualquier otra forma”. Evitó, sin embargo, precisar si Estados Unidos contempla una operación en Cuba para detenerlo.

Los cargos también incluyen a Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, militares cubanos presuntamente involucrados en el caso. De acuerdo con la senadora de Florida Ashley Moody, Castro podría enfrentar cadena perpetua por conspiración, cinco años por destrucción de aeronave y pena de muerte o cárcel de por vida por cada uno de los cuatro asesinatos imputados.

Cuba califica como provocación la orden de arresto

Cuba rechazó la acusación y sostuvo que las avionetas violaron su espacio aéreo. El gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó la acción judicial como “política”, “sin basamento jurídico” y orientada a justificar una eventual agresión militar. La Habana también acusó a Washington de omitir advertencias previas sobre incursiones de Hermanos al Rescate, organización a la que definió como “narco-terrorista”.

Estados Unidos y Cuba mantienen versiones opuestas sobre el hecho. Mientras La Habana afirma que actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales, la Organización de Aviación Civil Internacional dictaminó que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

La imputación se conoce en medio de una ofensiva de presión de la Administración de Donald Trump contra Cuba, que incluye bloqueo petrolero y sanciones económicas. Trump descartó este miércoles una “escalada” con la isla, pero dijo que “pronto” hará un anuncio sobre las restricciones al crudo.