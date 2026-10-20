Macron anuncia prestamos y aplazamientos de deudas a comercios afectados por manifestaciones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó nuevas medidas de ayuda para los casi 3.000 comercios afectados durante el pasado fin de semana; se trata de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses (alrededor de 3 millones y medio en peso chileno) y aplazamiento de las deudas tributarias.

La decisión se da tras una reunión extraordinaria del gobierno francés con representantes de empresas. El ministro de Economía, Roland Lescure, aseguró que desde este viernes y de “manera inmediata”, los comercios podrán reforzar sus tesorerías con estos beneficios acordados con el banco público Bpifrance. La simple declaración de siniestro servirá a la aseguradora para tramitar el préstamo.

A las medidas presentadas por Macron se le suman dispositivos de desempleo parcial para empleados afectados, la creación de un fondo de ayuda a las empresas y la movilización del sector asegurador.

“Este es un momento de mucha gravedad”, indicó Lescure, pues las medidas se dan por saqueos en paralelo a las manifestaciones que han marcado a Francia el último mes. Las razones que originaron la revuelta social son el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos que han afectado a la comunidad.

Anteriormente, Macron ha condenado las movilizaciones, donde hizo un llamado a los partidos políticos para que condenen “toda forma de violencia” y aseguró que “el país necesita orden, no escalada”. Según el mandatario, acusó a los “extremistas de la izquierda” de la violencia en las protestas durante el fin de semana pasado.