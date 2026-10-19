Gilberto Villarroel y la “cólera” por protestas en Francia: “Se ha encarecido el costo de la vida”

El periodista y escritor chileno Gilberto Villarroel, radicado en Francia, abordó las masivas protestas que atraviesa ese país y sostuvo que las movilizaciones responden a un malestar social acumulado durante años, marcado por el encarecimiento del costo de la vida, los recortes en los servicios públicos y la desigualdad tributaria.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el autor de “Zona Cero” y de las cuatro novelas de la saga “Lord Cochrane” analizó las causas del descontento ciudadano, que comenzó con manifestaciones estudiantiles y posteriormente se extendió a otros sectores de la sociedad francesa.

Las protestas han derivado en episodios de violencia, saqueos y quemas, frente a los cuales el presidente Emmanuel Macron responsabilizó a sectores que calificó como “extremistas de la extrema izquierda”.

El mandatario francés expresó su respaldo a las fuerzas policiales y a los comerciantes afectados, y advirtió que quienes participaron en los hechos de violencia deberán responder por sus acciones.

“Los que destruyeron deben pagar, los que saquearon, deben devolver. Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”, afirmó Macron, anunciando acciones de inteligencia para identificar a los responsables.

Las manifestaciones comenzaron a mediados de septiembre, luego de una protesta en el liceo Saint-Exupéry, en las afueras de París, por la falta de profesores para impartir determinados cursos.

Sin embargo, según explicó Villarroel, el descontento se extendió rápidamente porque las dificultades del sistema educativo se sumaron a problemas económicos que afectan a distintos sectores de la población.

“Del año 2024 hasta ahora, se ha encarecido el costo de la vida, después de la pandemia los precios subieron mucho, hubo mucha especulación más allá de la inflación, y el gobierno ha sido muy pasivo con eso”, señaló.

El periodista sostuvo que las autoridades francesas no han adoptado medidas suficientes para enfrentar el incremento de los precios y que su respuesta se ha concentrado en llamados a la moderación.

“Lo único que han hecho ha sido hacer llamados, hacer prudentes, que no suban tanto los precios, pero en realidad la vida se ha puesto muy cara”, afirmó.

A su juicio, la situación económica se ha visto agravada por los recortes presupuestarios en distintos servicios públicos, particularmente en áreas como educación, salud y cultura.

Villarroel estableció un paralelo con las políticas de ajuste fiscal conocidas en Chile y cuestionó el argumento de que el Estado carece de recursos para sostener determinados programas.

“Ha habido muchos recortes en los servicios fiscales, la canción la conocemos los chilenos, las políticas neoliberales, este argumento de que no hay plata”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el debate sobre el financiamiento de los servicios públicos también está relacionado con las diferencias existentes en el sistema tributario francés.

El escritor mencionó las propuestas del economista Gabriel Zucman, quien ha planteado establecer una tributación mínima para las grandes fortunas, como una alternativa para enfrentar las desigualdades en el pago de impuestos.

Según Villarroel, actualmente existen diferencias importantes entre los contribuyentes que pagan impuestos sobre sus ingresos y los grandes patrimonios que, mediante distintos mecanismos, reducen sus obligaciones tributarias.

También aludió a personas de altos ingresos que trasladan su residencia fiscal a otros países, como Bélgica, para disminuir el pago de impuestos en Francia. “Entonces el discurso oficial es que no hay plata, recortemos”, cuestionó.

El periodista señaló que las consecuencias de esas decisiones terminan concentrándose en servicios esenciales para la población.

“¿Y dónde se recorta? Cultura, educación, salud, y se produce una gran desigualdad”, afirmó.

Para Villarroel, la combinación del aumento de los precios, los recortes presupuestarios y la percepción de desigualdad explica que el malestar social se haya profundizado hasta desembocar en las actuales movilizaciones.

El escritor recordó que Francia ya había experimentado un ciclo de protestas de gran magnitud con el movimiento de los chalecos amarillos, desarrollado principalmente entre 2018 y 2019.

A su juicio, aquel episodio fue una manifestación anterior de un descontento que no desapareció y que ahora vuelve a expresarse mediante nuevas demandas.

“Entonces toda esa cólera ha sido acumulando”, sostuvo, al describir la evolución del malestar ciudadano.

En esta oportunidad, explicó, las protestas tuvieron un impulso inicial en los establecimientos educacionales, donde los estudiantes comenzaron a denunciar problemas relacionados con las condiciones de infraestructura y funcionamiento.

Entre las dificultades mencionadas por Villarroel se encuentran liceos sin sistemas de calefacción operativos, deficiencias en los equipos de aire acondicionado durante las altas temperaturas del verano y problemas sanitarios.

El periodista también relató denuncias de establecimientos con baños en mal estado y presencia de ratones, situaciones que contribuyeron a la movilización de los estudiantes.

“Entonces se produjo una oleada de protestas espontáneas de los estudiantes”, explicó.

Con el paso de los días, las manifestaciones dejaron de concentrarse exclusivamente en las demandas del sistema educativo y comenzaron a incorporar a otros grupos sociales.

Entre ellos, Villarroel destacó la participación de agricultores, un sector que describió como tradicionalmente más vinculado con la derecha francesa.

Según explicó, estos grupos se sumaron a las movilizaciones junto con ciudadanos que protestan contra el elevado costo de la vida.