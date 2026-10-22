Fuerte y superficial terremoto 7,0 azotó el Tíbet en China

Un terremoto clasificado preliminarmente como de magnitud 7,0 afectó a las provincias de Qinghai y Xizang, al centro-oeste de China.

Según indicó Reuters, el epicentro se ubicó en la ciudad de Nagqu, al norte de Xizang, también conocida como la región autónoma del Tíbet. La profundidad del sismo se constató en diez kilómetros apenas, sumamente superficial.

“El terremoto se sintió claramente en la zona, según informó el Centro de Redes Sísmicas de China. El epicentro se ubicó a unos 400 kilómetros de Lhasa”, la capital de la región autónoma. Nagqu es una ciudad tibetana de poco más de 50 mil habitantes a más de cuatro mil metros de altitud, en plena meseta, a más de 3.500 kilómetros al suroeste de la capital del país, Beijing.

Hasta ahora no se ha informado sobre afectación en ciudades o víctimas, aunque autoridades llamaron a la población a mantenerse “lejos de edificios que resulten dañados”.

Pese a la magnitud del movimiento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile. “Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron. Esto es absolutamente previsible, considerando que el epicentro estuvo a miles de kilómetros de cualquier océano que pudiera llegar a Chile.