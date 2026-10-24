Bolsonaro y Lula cierran campañas en multitudinarios actos en Brasil

Una marea roja cubrió este sábado la playa de Copacabana junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras centenares de motociclistas rugieron en un acto en apoyo a Flávio Bolsonaro, en las últimas horas antes de un incierto balotaje en Brasil.

Con las encuestas apuntando un empate el domingo, los brasileños se movilizan cada uno por su candidato. Los derechistas buscan consagrar la victoria que el senador obtuvo en la primera vuelta, mientras la izquierda sueña con una remontada.

Frente a la famosa playa de Río de Janeiro, la multitud caminaba junto a Lula, que avanzaba en una camioneta pick-up saltando al ritmo de la música.

“El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, dijo Lula, de casi 81 años.

Bolsonaro recorre Belo Horizonte

Mientras tanto , familias y motorizados llenaban la emblemática Praça da Liberdade en Belo Horizonte junto a Bolsonaro, de 45 años. “El partido hoy en el poder quiere dejar a la gente dependiente del Estado. Nosotros valoramos la libertad”, expresó un asistente.

Bolsonaro tiene previsto visitar más tarde la casa del acomodado barrio de Barra da Tijuca, en Rio, donde su padre se recuperó tras ser apuñalado en la campaña de 2018, que lo llevó a la presidencia.

Ambos candidatos se vieron las caras en un último debate el viernes en TV Globo, donde hablaron más de propuestas tras un primer cara a cara marcado por los insultos.