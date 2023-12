Sobre el cierre de embajadas en Argentina

Señor director:

En carta del señor Eric Latorre publicada este 23D, este comenta el rol de cierto incipiente liderazgo regional de Milei por cerrar embajadas argentinas en Nicaragua,Venezuela y Cuba. El argumento del señor Latorre sería la deriva autoritaria en que fueron cayendo esos países ,apoyado por el voto popular.Y considera “valorable” la decisión de Milei y termina con una reflexión en cuanto a no permitir el uso de la democracia para la instauración de regímenes espurios.

O el sr. Latorre vive en Júpiter o no ha leído prensa independiente estas semanas. Me explico.

El sr. Milei se cargó esta semana 100 años de institucionalidad democrática en Argentina publicando un DNU(decreto de necesidad y urgencia) con más de 300 medidas que afectan a miles de leyes de todos los ámbitos sociales,comerciales y ambientales a nivel nacional y en relación a las provincias.Su “desregulacion” de la economía se pasó por buena parte el debate y acuerdo democrático que hubo en el Congreso durante decadas para sacar adelante leyes que protegieran el trabajo digno y la indemnización;el derecho a la manifestación social;la protección del medio ambiente y sus recursos naturales;la protección de los consumidores frente a los oligopolios del sector alimentario;tarifas de servicios básicos y una batería de derechos que beneficiaban a jubilados,discapacitados,y un largo etc.

También la privatización de empresas públicas con utilidades como el caso de Aerolineas Argentinas el último año. Pero lo más grave no es proponer llevar adelante estas reformas.Es la forma autoritaria,antidemocratica y violenta,violando la Constitución,las normas que regulan las leyes y sus modificaciones,el Senado y la cámara de diputados,el poder judicial y todo aquello que alcance el radio de su motosierra. Aniquilar por decreto 100 años de institucionalidad republicana,no parece el método que plantea el señor Latorre para la defensa de la democracia y que Milei lleva adelante junto a dos de los endeudadores seriales más peligrosos de la Argentina. La paz social y el alivio a la evidente crisis económica, se resuelven con diálogo,acuerdos y más democracia.

No con mesianismos de una mayoría circunstancial votada por algo más de la mitad del pueblo.A la otra mitad no se la puede ignorar,someter o criminalizar por expresar su descontento.De otro modo el estallido social es inevitable. Por lo que me atrevo sugerirle al señor Latorre que antes de regalar credenciales democráticas a Milei por una decisión ultraideologizada de política exterior,se de el trabajo de analizar las medidas de la última semana y analice si se encuadran en el último párrafo de su “reflexiva” defensa democrática.

Christian Clementi