Uniendo la oferta con la demanda

Señor Director:

En la minería se acumulan enormes cerros de estériles, material rocoso sin valor comercial, que muchas veces terminan rellenando quebradas y generando significativos impactos ambientales. Paralelamente, las obras públicas y la construcción requieren grandes cantidades de áridos, que se obtienen extrayéndolos desde cauces de ríos o dinamitando cerros, también con serias consecuencias ambientales.

Será “permisología” pensar que la solución lógica en un país minero sería regular para conectar esta abundante oferta de rocas, con la alta demanda de áridos, reduciendo de paso los impactos ambientales de ambos sectores, ¿o para algunos esta básica idea de juntar oferta y demanda será woke como para aceptarla?

Juan Luis Celis

Profesor Titular

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso