Digitalización y formalización para fortalecer la recaudación

Señor director:

A propósito de la reciente alerta del Ministerio de Hacienda sobre la menor recaudación por impuesto a las empresas, resulta necesario ampliar la discusión más allá de las cifras coyunturales y enfocarnos en los desafíos estructurales. En ese contexto, Chile aún tiene un amplio espacio para avanzar en herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento tributario, simplifiquen la gestión administrativa y entreguen mayor trazabilidad a las operaciones comerciales.

La digitalización no solo contribuye a reducir la evasión; también empodera a los negocios con información en tiempo real para tomar mejores decisiones. Desde el ecosistema tecnológico y fintech vemos cómo soluciones adecuadas pueden marcar una diferencia concreta en productividad y sostenibilidad. Cuando se simplifican procesos como la emisión de documentos tributarios, la gestión de ventas o el acceso a medios de pago formales, se genera un círculo virtuoso: más formalización, mayor transparencia y, en consecuencia, una base tributaria más sólida.

Avanzar en esta agenda requiere colaboración público-privada y una mirada estratégica de largo plazo. Si facilitamos el cumplimiento y promovemos la adopción tecnológica, no solo apoyamos a las empresas en su crecimiento, sino que también fortalecemos de manera sostenible los ingresos fiscales que el país necesita.

Nicole Revillot,

Country Manager de TUU by Haulmer.