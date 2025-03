Reforma al sistema político: PS y PPD aumentan presión sobre Elizalde por voltereta en umbral del 5%

Los senadores del Socialismo Democrático aumentaron en el Congreso la presión sobre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y lo cuestionaron por defender en televisión las indicaciones del Ejecutivo a la reforma constitucional al sistema político, que La Moneda envió al Parlamento, donde se excluyó el requisito del umbral del 5% para elegir diputados. Una defensa –advierten– que nace después que en octubre pasado, desde la Segpres, Elizalde apoyara la misma medida.

Los legisladores del PS-PPD afirman no entender el cambio súbito de opinión y plantean que la exclusión del umbral del 5% mínimo como requisito para que candidatos de un partido se conviertan en diputados es una idea que no provendría del ministro Elizalde, sino del Presidente Gabriel Boric y su partido.

“Claramente, Elizalde debe dar explicaciones sobre el umbral del 5%. Ese era el eje neurálgico del proyecto”, señaló el senador socialista Fidel Espinoza a El Mostrador, reflejando el descontento que dejó el cambio de postura del ministro al defender las indicaciones sustitutivas del jefe de Gobierno.

Asimismo, el senador José Miguel Insulza (PS), sorprendido por la “poca claridad” del texto enviado por el Gobierno, se sumó a los cuestionamientos de sus pares del comité socialista, Gastón Saavedra, Juan Luis Castro y Fidel Espinoza, quienes consideran que la indicación sustitutiva para la moción parlamentaria acordada entre Chile Vamos, el PS y el PPD, presentada a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, no se entiende o busca proteger intereses de Apruebo Dignidad. El senador se comunicó con la Segpres para hacer una serie de consultas sobre las indicaciones, pero no se le vio satisfecho con las respuestas que obtuvo.

“Me dicen del Gobierno que es una indicación solamente y que se presenta para cosas que hay. A mí no me queda nada claro eso y tampoco a los senadores de la comisión. Dicen que el umbral del 5%, que los cinco años y los cuatro parlamentarios elegidos se mantienen tal cual. Pero yo no entiendo cómo se logra mantener la propuesta original con una indicación sustitutiva que no menciona el tema. Así que vamos a ver qué pasa”, indicó el senador y exsecretario general de la OEA, quien espera que se puedan desentrañar los detalles de las indicaciones del Ejecutivo en la próxima reunión de la Comisión de Constitución programada para el lunes, cuyo representante es el senador Saavedra.

El senador y subjefe del comité socialista, Gastón Saavedra, expresó el martes a El Mostrador que cree que el Gobierno quiere tranquilizar a la otra alma de la coalición gobernante y que los integrantes de Apruebo Dignidad no querían el umbral del 5% de los votos a nivel nacional como requisito para que sus diputados integren la Cámara. “A ellos les interesa que no desaparezcan los legisladores de partidos que tienen uno o dos parlamentarios, como los AH o los Verdes y otros (…). Al Frente Amplio le gustaría que estos movimientos estuvieran, porque con eso corrigen la correlación de fuerzas que puede darse en el Poder Legislativo”, señaló el parlamentario por Talcahuano.

En tanto, en el PPD también se sumaron al debate y a los cuestionamientos al titular del Interior por su defensa de las indicaciones sustitutivas. “Elizalde viene con indicaciones que ni siquiera estaban conversadas. Tengo la impresión de que al Gobierno no le interesa avanzar en la reforma al sistema político”, analiza el senador por Antofagasta Pedro Araya (PPD).

Con sorpresa, el legislador del PPD precisa que el ministro del Interior aún no ha explicado cómo surgieron las indicaciones sustitutivas. “El problema es que a Elizalde le tocó firmar el tema como ministro, pero probablemente hubo una discusión al interior del Gobierno y del Frente Amplio, de ver cuál era el efecto real de aplicar esta norma. Las reformas son de corte electoral, si todo esto lo hacen con calculadora en mano, ocurre que seguramente hicieron el ejercicio de proyectar qué es lo que ocurriría si esta norma estuviera vigente y ahí cambió la cosa. No hay otra explicación respecto a las indicaciones que se han presentado y ejecutado, que son indicaciones que no estaban ni siquiera conversadas. Entonces, lo más probable es que no se apruebe”, afirma Araya (PPD).

“No creemos que el umbral sirva para lo que se propone”

En tanto desde el partido del Presidente respondieron a los cuestionamientos de los senadores del PS y el PPD. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, expresó a El Mostrador que la colectividad tiene una mirada crítica respecto al umbral del 5% propuesto en el contexto de la reforma electoral presentada por Chile Vamos y el PS y PPD.

Latorre sostiene que “este umbral no tiene la capacidad de abordar problemas como el personalismo, la fragmentación y la falta de disciplina partidaria en el sistema político” y plantea que el umbral no cumplirá con los objetivos planteados en la iniciativa.

“No creemos que el umbral sirva para lo que el proyecto señala. Diversos estudios mencionados en la discusión que se dio en la comisión de Constitución del Senado, del CEP, Espacio Público, muchos politólogos, han realizado el mismo diagnóstico y han advertido sobre la impertinencia de la media en el sistema chileno, señalando que son mecanismos usados en sistemas electorales de alta proporcionalidad (más de 10 escaños), no en sistemas de media/baja proporcionalidad”, explicó el senador por Valparaíso.

Y agregó: “Con las reglas actuales, nada impide que un partido que no alcance el umbral vuelva nuevamente a constituirse en un par de regiones. A nuestro parecer, un cambio necesario que incide en esta realidad es exigir que los partidos sean de carácter nacional o aumentar el número de regiones necesarias para su conformación. También se podría plantear aumentar el número de firmas necesarias, ajustado al voto obligatorio. Todo ello sumado a las reglas sobre disciplina parlamentaria y antidíscolos para fortalecer los proyectos políticos colectivos a nivel nacional, evitar la fragmentación y los personalismos caudillistas que se dan en la actualidad”.

Frente Amplio responde al PS: “No tenemos miedo al umbral”

En la Cámara, los diputados de la colectividad del Presidente, Javiera Morales y Jaime Sáez, también salieron al paso de los cuestionamientos del Socialismo Democrático.

“En el Frente Amplio no le tememos al umbral, cumplimos con los requisitos establecidos propuestos en el proyecto de los senadores para mantener nuestro partido. Después de la fusión del Frente Amplio, este se transformó en el partido con más militantes, estamos abiertos a discutir técnicamente y responsablemente cualquier fórmula. Sin embargo, valoramos las indicaciones del Ejecutivo, ya que recogen gran parte de nuestra propuesta de reforma al sistema político, que va enfocada en lograr mayor disciplina partidaria, subir los requisitos para la constitución de los partidos políticos”, señaló la diputada Morales.

Y luego añadió: “Que los senadores se busquen una pelea honesta. El Frente Amplio es el partido más grande de Chile y cumplimos por lejos todos los umbrales propuestos, no tenemos ningún incentivo para negarnos a discutir sobre el umbral. Por el contrario, entramos al debate con dos proyectos de ley y propuestas serias que esperamos poder discutir técnicamente y de buena fe”, señaló Morales.

Su par, el diputado Jaime Sáez, fue un paso más allá y consideró “risible” plantear que el Frente Amplio podría dividirse en un par de años, como advierten en el PPD, e indicó que “el FA es un partido sólido, con unidad orgánica, estratégica e ideológica”

“Al FA le interesa la construcción de una gran unidad de izquierdas, tenemos que avanzar hacia una coalición que vaya más allá de una coyuntura electoral, es una obligación que le debemos al país. Y eso se hace sin exclusiones. Por eso la reforma política debe no solo ordenar, sino también permitir que identidades históricas puedan ser parte del Chile del mañana”, respondió Sáez a los senadores.