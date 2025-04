Senador Flores critica idea de Undurraga sobre dos primarias oficialistas: “Es suicidio político”

El senador DC Iván Flores criticó duramente la idea de Alberto Undurraga, candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), de realizar dos primarias separadas en el oficialismo. Flores aseguró que insistir en esta estrategia es “convertirse en un outsider” y “suicidio político”.

“Yo creo que [Undurraga] se está equivocando de camino. Insistir en primarias separadas o no participar y llegar directamente a la papeleta en la primera vuelta no flota. Es convertirse en un outsider sin la necesaria unidad de la centroizquierda con la izquierda. Eso es lo único que permite frenar políticamente a la derecha o intentar ganar en primera vuelta”, declaró Flores en conversación con el canal 24 Horas.

El senador señaló que el escenario político actual, con una derecha fragmentada en tres sectores, ofrece una oportunidad única para la izquierda si logra unidad. “Ir en solitario o con socios que no aportan no tiene sentido. Insistir en esto es como lanzarse a un suicidio político”, sentenció.

Flores también manifestó su descontento con la conducción interna del partido y afirmó que el voto político de la DC mandata a Undurraga a participar en primarias con partidos definidos, pero deja abierta la posibilidad de ampliar alianzas. “Me da la impresión de que esto no es una decisión colegiada, sino personal, y eso creo que no está bien. Va a generar tensiones internas en el partido, que no ayudan a resolver nuestra ambigüedad política”, sostuvo.

El senador hizo un llamado a la coherencia y a asumir posturas claras: “No podemos seguir apareciendo ni como chicha ni como limonada. En la vida uno tiene que asumir una postura y defenderla”.