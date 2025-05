Senadora Aravena y propuesta de Comsión por la Paz: “de octubrista no tiene nada”

Luego de dos años de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó su informe final con 22 propuestas orientadas a resolver el conflicto territorial en el sur de Chile. Aunque siete de ocho comisionados firmaron el documento, el debate político que siguió reflejó profundas divisiones. La senadora Carmen Gloria Aravena, una de sus integrantes, defendió con firmeza el informe, aun a costa de su militancia en el Partido Republicano.

“Hace un mes se me planteó que, de aprobar la propuesta, yo tenía que renunciar al Partido Republicano. Pero cuando tú has trabajado dos años, te has reunido con más de 5.000 personas y has hecho un trabajo serio, sería muy poco correcto rechazarlo solo por mantener un cupo electoral”, señaló Aravena en Radio Pauta. La parlamentaria enfatizó que la propuesta es técnica, no ideológica: “Le puedo decir y asegurar que de octubrista no tiene nada. Es un documento demasiado técnico y muy poco político”.

Aravena también recordó que el acuerdo interno de unanimidad no era vinculante. “El decreto nunca pidió unanimidad. Era un acuerdo interno para presionarnos a llegar a una buena solución. El documento no pierde validez porque uno de los ocho no lo firmó. Es una propuesta, no una ley”, afirmó. Asegura que su decisión fue consciente y difícil: “Yo renuncié a la posibilidad de ser reelecta porque creo que el país es más importante que una candidatura”.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) valoró el trabajo de la comisión y criticó las presiones políticas: “Lamento que no se haya dado todo por unanimidad y que incluso haya tenido que renunciar la senadora de un partido porque tuvo presiones. Creo que esto y los resultados de una propuesta en materia de tierras que no podemos seguir de la misma manera que hoy estamos porque finalmente es inviable y que se pone un coto importante a estos mecanismos distintos y también en materia de fomento productivo para la zona y que en el fondo descomprime algo, un mal llamado conflicto que se da pero nos permite aislar al terrorismo, a quienes están bajo otros delitos que finalmente utilizan el mal llamado conflicto.”.

En contraste, el diputado RN Miguel Mellado desestimó el informe, asegurando que la comisión fue creada para “bypasear” a las comunidades mapuche. Criticó el carácter “indigenista” del documento y su falta de consenso: “Esta comisión se llamó Comisión de Paz y Entendimiento. Bueno, en la Araucanía no hay paz. Siguen los atentados terroristas y con comisión o sin comisión van a seguir los atentados terroristas mientras no se desbaraten estos grupos como la CAM, la WAM, la RMM, la RML. Van a seguir la macro sur a sur estos atentados”.